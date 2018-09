"Nadszedł dzień sądu". Komentarze po wyroku na Cosby’ego

Po tym, jak sąd w Pensylwanii skazał we wtorek Billa Cosby'ego na minimum trzy lata więzienia, wyrok komentują znane osobistości, aktywiści i przedstawiciele show biznesu.

81-letniego Billa Cosby'ego uznano za "agresywnego drapieżcę seksualnego". Oznacza to, że zostaje on wpisany na listę zarejestrowanych przestępców seksualnych, poddawanych reedukacji i sesjom terapeutycznym do końca życia, także po opuszczeniu więzienia

Ogłoszony we wtorek wyrok zapadł w związku ze sprawą Andrei Constand, której - jak orzeczono - w 2004 roku aktor podał środki odurzające, po czym ją zgwałcił. Bill Cosby skazany na więzienie Bill Cosby... czytaj dalej »

Komentarze po wyroku

Ton publicznych komentarzy po wyroku jest zróżnicowany.

- To bardzo ważny dzień. Nadszedł dzień sądu - powiedziała na antenie CNN znana feministka Gloria Allred. - Jesteśmy dumni z wymiaru sprawiedliwości - dodała.

Amerykańska aktorka i piosenkarka Alyssa Milano zamieściła na Twitterze wideo, na którym widać skutego w kajdanki Billa Cosby’ego, prowadzonego przez funkcjonariuszy biura szeryfa. "Tak się dzieje, gdy pociągniemy do odpowiedzialności ludzi, którzy nadużywają władzy" - napisała współtwórczyni ruchu #MeToo.



What happens when we hold people accountable for their abuses of power. #MeToo#TimesUp



pic.twitter.com/zYWz7onsFC — Alyssa Milano (@Alyssa_Milano) 25 września 2018



Wyrok sądu nie wszystkich jednak usatysfakcjonował. "Bill Cosby został skazany na trzy do dziesięciu lat więzienia za odurzanie i wykorzystywanie seksualne wielu kobiet na przestrzeni wielu lat. Jego ofiary zostały skazane na dożywotnie zmaganie się z tragicznymi wspomnieniami i traumą" - podkreśliła na Twitterze amerykańska aktorka Amber Tamblyn. "Niezwykle sprawiedliwe, jak sądzę" - zakończyła sarkastycznie.



Bill Cosby has been sentenced to 3-10 years for drugging and sexually assaulting many women over the course of many years.



His survivors have been sentenced to a lifetime of brutal memories and trauma for daring to exist in the first place.



Super fair I guess — Amber Tamblyn (@ambertamblyn) 25 września 2018



"Bill Cosby idzie za kratki. Na zbyt krótko, ale jest już w kajdankach w drodze do więzienia, czyli tam, gdzie jego miejsce" - czytamy w tweecie producenta telewizyjnego Andiego Lassnera. Od "ojca Ameryki" do skazańca. Po oskarżeniu Cosby'ego upadli najwięksi 81-letni były... czytaj dalej »

Gwiazda nie zniknie

Bill Cosby - ikona amerykańskiej kultury masowej, znany głównie z roli doktora Cliffa Huxtable'a z komediowego serialu "The Cosby Show" z lat 80. i 90. ubiegłego wieku - w Alei Sławy w Los Angeles ma swoją gwiazdę. Mimo wyroku skazującego, nie zostanie ona usunięta - przekazała Izba Handlowa Hollywood (Hollywood Chamber of Commerce) decydująca o tych wyróżnieniach.

Organizacja wydała oświadczenie, w którym zwróciła uwagę, że gwiazdy są przyznawane za dokonania zawodowe. Przyznała, że "to godne ubolewania, gdy w życiu prywatnym osoba uhonorowana nie spełnia standardów publicznych i oczekiwań". Podkreśliła jednak, że od chwili zainstalowania, gwiazdy "stają się częścią historycznej Alei Sławy" i nie przewiduje się ich demontażu.

Źródło: Twitter/@HollywoodArea Gwiazda Cosby'ego pozostanie w Alei Sławy w Hollywood

Oglądaj Wideo: tvn24 "Doszło do zmiany kulturowej, na którą przez dekady czekały ofiary Cosby'ego"