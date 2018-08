Zerwane dachy, powalone drzewa, kilkaset interwencji. Burzowy wtorek w Polsce





W związku z przechodzącymi nad Polską burzami straż pożarna interweniowała około 600 razy - poinformował we wtorek wieczorem rzecznik prasowy Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej starszy brygadier Paweł Frątczak. Jeden ze strażaków został lekko ranny.

Frątczak zaznaczył, że we wtorek do godziny 21 odnotowano około 70 zniszczonych dachów, z czego tylko w województwie podlaskim wiatr uszkodził 30 dachów, a 14 zerwał. Na Mazowszu strażacy odnotowali z kolei 24 uszkodzone pokrycia, natomiast w województwach lubelskim i podkarpackim - po 4 dachy.



Chmura, która chciała "pochłonąć" Radom. W Lublinie gałąź spadła na autobus We wtorek w... czytaj dalej » Paweł Frątczak poinformował, że w województwie podlaskim podczas jednej z interwencji lekko ranny został jeden ze strażaków. Nie ma natomiast rannych wśród mieszkańców.



- W wyniku burz przechodzących przez południową i wschodnią Polskę PSP odnotowała na godzinę 21 około 600 interwencji. W województwie podlaskim - 200, mazowieckim 190, lubelskim - 60, małopolskim 50, świętokrzyskim - 40, podkarpackim - 40. Główne działania polegają na usuwaniu oberwanych konarów drzew i elementów budynków oraz wypompowywaniu wody z piwnic i obniżeń terenu - poinformował Frątczak.



Kilka godzin wcześniej powołując się na dane Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, rzecznik PSP podał, że najwięcej odbiorców bez prądu odnotowano w województwie podlaskim - około 20 tysięcy, w województwie mazowieckim 3,5 tysięcy, a w lubelskim 2,5 tysiąca.

Jak się zachowywać w trakcie burzy?

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina, jak bezpiecznie przetrwać burze. Nie powinno się wychodzić z domu bez konieczności. Należy również unikać otwartych przestrzeni, nie stawać pod jedynym w okolicy drzewem czy masztem oraz unikać dotykania metalowych przedmiotów. Osoby prowadzące samochód powinny zjechać na parking z dala od drzew. W górach należy jak najszybciej zejść ze szczytu. Osoby pływające powinny natychmiast wyjść z wody i oddalić się od brzegu.



Według prognoz #IMGW, dzisiaj #burze z gradem w ośmiu województwach. Dla Śląska, Małopolski, Podkarpacia, Ziemi Świętokrzyskiej i Lubelszczyzny wydano ostrzeżenia 2. stopnia (wiatr do 90 km/h i opady do 50 mm). Teraz grzmi i pada w okolicy m. in. Katowic. Uważajcie pic.twitter.com/yOGVTdf2ls — RCB (@RCB_RP) 14 sierpnia 2018