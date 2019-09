Nowi uczestnicy w domu Wielkiego Brata

Różnią się, ale łączy ich jeden cel - chcą pozostać w domu Wielkiego Brata do samego finału. Za nami pierwszy odcinek nowej edycji "Big Brothera". Poznaliśmy już wszystkich uczestników, pojawiło się także pierwsze zadanie od Wielkiego Brata.

Jeszcze do piątku ważyły się losy trojga uczestników Big Brothera. O głosy widzów walczyli Martyna Lewandowska, Wiktoria Józefiok oraz Seweryn Sroka. Jednak tylko jedna osoba mogła dołączyć do reszty uczestników programu. Udało się to Martynie Lewandowskiej.

W tej edycji w domu Wielkiego Brata zamieszkało 16 osób. W tym gronie znaleźli się między innymi były mistrz Polski w pływaniu, stewardessa oraz siostry bliźniaczki.

Pierwsze zadanie w nowej edycji Big Brothera

W domu Wielkiego Brata pojawiło się też już pierwsze zadanie. Karolina Sztafa miała uszeregować domowników pod względem ich atrakcyjności. Karolina na co dzień pracuje jako selekcjonerka w klubie, nie miała zatem większych problemów z wykonaniem tego zadania.