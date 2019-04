Z "Big Brothera" odpadła kolejna osoba. Dwie nominowano

Eric Maxim Choupo-Moting zgłosił mocną kandydaturę do tytułu największego pudła w historii piłki nożnej. W niedzielnym meczu Ligue 1 napastnik Paris Saint-Germain nie potrafił strzelić gola, mając piłkę na linii bramkowej. Co więcej, gdyby jej nie dotknął, wpadłaby do bramki. zobacz więcej »