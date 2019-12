Biegli dla Fabiana. "Na koniec złodziej chwycił puszkę z pieniędzmi, wskoczył do auta i odjechał"

Fabian ma 2,5 roku, cierpi na wadę serca, astmę i nadczynność tarczycy. W niedzielę był na biegu charytatywnym - wpisowe, wrzucane do puszki miało być przeznaczone w połowie na jego rehabilitację. Na koniec biegu pełna puszka została skradziona. - To było z góry zaplanowane - twierdzi organizator imprezy. Złodziej wskoczył do odpalonego auta i odjechał. Szuka go policja.