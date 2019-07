"Spychał z drogi ekspresowej auta, które go wyprzedziły". Kierowca z nagrania poszukiwany

Do sieci trafiło nagranie z kamerki samochodowej: kierowca na drodze ekspresowej wyprzedza lewym pasem samochód, spychając go z prawego pasa na pobocze. - Wcześniej to tamten kierowca go wyprzedził - informują policjanci. Po rejestracji dotarli do mężczyzny, który prawdopodobnie kierował tym autem. Nie było go w domu, a rodzina zgłosiła jego zaginięcie. Kierowca jest wciąż nieuchwytny, ale w sprawie nastąpił nagły zwrot.