Uratowali młodego wilczka i po śladach DNA znaleźli jego matkę. Klincz wrócił do watahy

Po śladach DNA naukowcy odnaleźli matkę potrąconego wilczka i po wyleczeniu wypuścili go do lasu z obrożą GPS. Sygnały wskazują, że już po kilku godzinach odnalazł watahę. - To jeszcze dziecko, sam by nie przeżył. Nie było go z nimi cztery tygodnie i czuć od niego chemią - opowiada jeden z wielu ludzi, którzy ratowali wilka.

27 października wieczorem w Małym Klinczu pod Kościerzyną na Kaszubach samochód potrącił młodego wilka. Od tej małej wsi zwierzę zostało nazwane Klincz.

Leczenie

Kierowca zatrzymał się i wezwał policję. Funkcjonariusze zaczęli obdzwaniać okolicznych lekarzy weterynarii.

- Nie chcieli go odstrzelić, tylko ratować. W końcu dodzwonili się do nas - mówi Anna Burlińska, która z mężem Piotrem prowadzi klinikę dla zwierząt w Bytowie. - Mąż pojechał, podał wilkowi leki uspokajające, zabrał do nas, w klinice zrobił rentgen. Na szczęście wilk nie był połamany, tylko miał 11 ran, które trzeba było zaszyć - opowiada pani Anna.

Źródło: Piotr Burliński Wilk podczas operacji Źródło: Piotr Burliński Wilk podczas operacji Pani Anna: - I nad ranem zadzwoniliśmy do Stowarzyszenia dla Natury Wilk, co robić dalej.

"Wilk" to stowarzyszenie naukowców z Bielska-Białej, które od wielu lat bada ten gatunek zwierząt.

Klincz trzy dni dochodził do siebie w klinice.

Źródło: Piotr Burliński Wilk po operacji

Źródło: Piotr Burliński Wilk po operacji Następnie został przetransportowany do Ośrodka Rehabilitacji Mysikrólik w Bielsku, gdzie przeszedł rehabilitację pod okiem lekarki ze stowarzyszenia "Wilk" Izabeli Całus.

Choć Mysikrólik jest dla dzikich zwierząt, to pierwszy raz gościł wilka. Przez kilka dni w ciepłej izolatce przyjmował kroplówki, a gdy już zaczął drapać drzwi, przeprowadzono go do murowanego boksu, specjalnie przygotowanego dla wilka.

- Wiedzieliśmy, że kiedyś się pojawi - mówi Sławomir Łyczko, właściciel Mysikrólika.

Boks został tak zbudowany, by Klincz, próbując się wydostać, nie podkopał się, ani nie zrobił sobie krzywdy przy okazji i nie miał kontaktu z człowiekiem, nawet wzrokowego. Żeby się nie oswajał.

- Młodemu wilkowi mogłoby zacząć się wydawać, że jest człowiekiem - mówi Sabina Nowak ze Stowarzyszenia dla Natury "Wilk". Po wypuszczeniu do lasu - co od początku było celem ratowania Klincza - wilk wracałby do ludzi.

Filmy z udziałem Klincza nagrywała w Mysikróliku fotopułakpa.

- Mięso przerzucaliśmy przez dach. Wchodziliśmy tylko na moment podać wodę i wymienić kartę w fotopułapce. Wilk wtedy kulił się i chował do budy - opowiada pan Sławomir. - Jak już wiedzieliśmy, że do nas przyjedzie, nie mogliśmy sobie wyobrazić, co to będzie za zwierzę, jaki potwór. I zobaczyliśmy szarego psa, który panicznie boi się ludzi.

Poszukiwanie matki

W tym czasie biolog i genetyk Maciej Szewczyk ruszył na poszukiwania rodziny Klincza.

- On sam by nie przeżył, to jeszcze dziecko, szczeniak, ma siedem miesięcy - mówi Sabina Nowak. - A obca wataha mogłaby go nie przyjąć albo nawet zagryźć. Wilki bardzo pilnują swojego terytorium.

W lasach pod Kościerzyną na Kaszubach, tam gdzie Klincz wpadł pod samochód, Szewczyk natrafił na świeże odchody wilków. Porównał DNA wyizolowane z tych odchodów i ze śliny potrąconego wilczka. - I trafił na genotyp matki Klincza - mówi Nowak.

22 listopada w miejscu znaleziska wilczek został wypuszczony. Wcześniej naukowcy ubrali mu obrożę GPS/GSM.

Nowak: - Sygnały wskazywały, że błąka się chaotycznie. Po kilku godzinach osiadł w jednym miejscu. Sprawdziliśmy potem, że było tam wiele tropów dorosłych wilków. Podobnie było na kolejnych postojach Klincza. To znaczy, że odnalazł rodzinę.

Tajemnica

- Co te wilki mogą teraz myśleć o Klinczu? - pytam Sabinę Nowak.

- Czują, że miał dziwne kontakty. Nie było go cztery tygodnie, pachnie chemią, antybiotykami, środkami do dezynfekcji, które zostawiły srebrny kolor na sierści. Pewnie on im teraz opowiada, że porwali go kosmici.

Dla ludzi pozostanie tajemnicą, co by się stało z wilczkiem, gdyby nie miał kontaktu z samochodem w Małym Klinczu. Był bardzo schorowany, badania krwi wykazały między innymi chorobę odkleszczową. Naukowcy nie przebadali go dokładnie, nie chcieli za bardzo ingerować. Nie wiadomo, jak długo przeżyłby w naturze, gdyby w ogóle nie trafił na człowieka.

Źródło: Stowarzyszenie Dla Natury Wilk Wilk po operacji i rehabilitacji