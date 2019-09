"Nie chce nic od życia brać, dba o innych". Do okradzionej 99-latki płynie pomoc z całego kraju





»

Pani Ewa, lat 99, przepracowała 30 lat i ma najniższą emeryturę. Jest samotna i - jak mówi - nauczyła się żyć za małe pieniądze. Niczego już nie kupuje, poza jedzeniem. Ale jeszcze chciała postawić na działce altankę, bo stara się zawaliła. Pieniądze, które przynosił listonosz, chowała w mieszkaniu. W piątek została okradziona. Złodziei nie ujęto, ale altanka będzie. Bo do pani Ewy płynie pomoc z Polski i z zagranicy.

Ewa Bebek z Bielska-Białej została okradziona w podstępny sposób - napisaliśmy o tym we wtorek. Sprawa zbulwersowała wielu naszych Czytelników, bo pani Ewa ma 99 lat i straciła wszystkie oszczędności. "30 lat pracowałam, 30 lat oszczędzałam. Zabrali wszystko" - Przyszli i... czytaj dalej »

- Nie ma osób zatrzymanych, ale ta sprawa traktowana jest priorytetowo przez nasz wydział kryminalny. Prowadzimy szeroko zakrojone czynności operacyjne i dochodzeniowo-śledcze. Staramy się jak najszybciej wykryć sprawców tej bulwersującej kradzieży. Zabezpieczane są dowody i zbierane materiały operacyjne. jakie? Nie mogę mówić dla dobra śledztwa - mówi Roman Szybiak, rzecznik policji w Bielsku-Białej.

"Bezbłędnie odnaleźli skrytki"

Weszli we dwoje do pani Ewy w piątek około godziny 14 pod pretekstem remontu. - Nie wyglądali na złodziei. Jakby mnie uderzyli, ale nic podobnego. Po koleżeńsku wzięli mi wszystko - mówiła nam 99-latka. Z jej opisu wynika, że kobieta była w wieku 20-30 lat, szczupła, 165 cm wzrostu, a mężczyzna 10 cm wyższy, oboje o włosach ciemnych. Przedstawili się jako pracownicy administracji ze spółdzielni mieszkaniowej.

- Powiedzieli, że spółdzielnia będzie robić remont. Rury z góry na dół dawać. Chciałam zapukać do sąsiadów, żeby mi powiedzieli, kto to może być, ale nie wypuścili mnie z łazienki - opowiadała pani Ewa.

Nawet się nie zorientowała, kiedy do niej weszli, nie zdążyła nic powiedzieć.

- Mężczyzna stanął tam, w tych drzwiach pierwszych, co się do mnie wchodzi, dziewczyna usiadła na brzegu wanny, a ja siedziałam na muszli klozetowej. Gęba im się nie zamykała - opowiadała dalej. - Ileż tu oni mogli być? Pół godziny?

Tyle mogło im zabrać opróżnianie szafy. Była "pełniusieńka". - Tak ubita z góry na dół, że palca nie szło wetknąć - mówi pani Ewa. Gdy rzekomi pracownicy spółdzielni wyszli, zdziwiła się, że szafa jest otwarta, a rzeczy leżą na podłodze. - I upadłam - mówi. - Za późno się skapowałam.

Oglądaj Wideo: TVN 24 Katowice Udając pracowników spółdzielni, okradli 99-latkę

- Przetrzymywali ją w łazience, zagadywali, by nie miała orientacji, co dzieje się w tym czasie w jej mieszkaniu. Wtedy prawdopodobnie weszła trzecia osoba, splądrowała mieszkanie, bezbłędnie odnalazła skrytki, gdzie pani przechowywała oszczędności i je zrabowała - mówi Szybiak.

Mogli wcześniej obserwować panią Ewę. - Wiedzieli, że mieszkam samotnie - mówiła nam staruszka. A jej najbliższej sąsiadki w momencie kradzieży nie było w domu.

Marzenie o altance

Ustalono, że z mieszkania staruszki zginęło cztery tysiące złotych. - 30 lat pracowałam, 30 lat oszczędzałam, zabrali wszystko - mówiła pani Ewa.

Ma najniższą emeryturę, którą przynosi listonosz. Ale - jak mówi - nauczyła się żyć za małe pieniądze. Niczego już nie kupuje, poza jedzeniem.

Ma swoją działkę, wychowała się na wsi i do dzisiaj lubi pracować w ziemi. Jeszcze dwa tygodnie temu sama przycinała żywopłot. Nie założyła rodziny, utrzymywała rodziców, dopóki żyli. Rodzeństwo jej zmarło.

Przyjaźni się z rodziną Janusza Wójcika, którego teściowie przygarnęli ją po wojnie, a potem ona opiekowała się jego dziećmi, odwiedza wnuki. Patrzyła codziennie na ich zdjęcia, ale one też zginęły w czasie kradzieży.

- Oddała tysiąc razy więcej niż dostała. Jest dla mnie jak rodzina. Jeśli są aniołowie, to po Bielsku chodzi anioł ciocia Ewa. Poświęca się dla innych, a sama nie chce nic od życia brać. Dba o innych, nie dba o siebie - mówi pan Janusz.

Teraz staruszka będzie miała "problem". Po naszym artykule na specjalnie utworzone konto bielskiej Fundacji Serca dla Maluszka wpłynęło dużo pieniędzy od naszych Czytelników. Piszą z chęcią pomocy z całej Polski i z zagranicy, dzwonią także do bielskiej komendy policji i lokalnych mediów.

Fundacja zaproponowała pani Ewie remont mieszkania.

- Żeby tu mieszkało młode małżeństwo, dzieci, ale po co mnie na chwilę? Jeszcze rok i będę miała sto lat. Nie można żyć ponad stówkę. A mnie to dobija, to, co mnie spotkało i nie wiem, czy jutro się obudzę - zareagowała pani Ewa.

- Ciocia musi teraz odpocząć, a potem będziemy powoli się zastanawiać, jak wydać te pieniądze - mówi pan Janusz. - Ona nigdy nie myślała o remoncie mieszkania, bo wiedziała, że jej na to nie stać. Myślała, że nie stać jej na nowe zęby, na aparat słuchowy. Przestała chodzić do kościoła, bo nie słyszy księdza. Jedyne, o czym marzyła, to nowa altanka na działce, bo stara się zawaliła.

To na tę altankę odkładała pieniądze, które jej zrabowali.

Wszystko, o czym marzyła lub o czym bała się marzyć, będzie mogła teraz spełnić. Fundacja będzie też opłacać jej czynsz i media oraz zakupy.

Ktokolwiek widział

Policja apeluje do wszystkich, którzy mogli widzieć w piątek w Bielsku-Białej opisaną przez panią Ewę parę. Z informacji śledczych wynika, że nie była to jedyna osoba w mieście i województwie, okradziona w podobny sposób.