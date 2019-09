12-latka powiedziała śledczym, kto jest ojcem jej dziecka

Video: tvn24

12-latka urodziła dziecko. Szok. "Najmłodsza rodząca w tym...

20.09 | - To najmłodsza pacjentka, która rodziła w naszym szpitalu - mówi rzeczniczka kieleckiego szpitala o 12-latce. I mama, i dziecko czują się dobrze, a ich przypadkiem zajmuje się już prokuratura, która kończy postępowanie w sprawie doprowadzenia nieletniej do obcowania płciowego przez 29-latka z Wałbrzycha. Grozi mu do 12 lat więzienia.

