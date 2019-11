Wpadł z "wizytą" do strażaków, trafił do Biebrzańskiego Parku Narodowego

Przed komendą straży pożarnej w Bielsku Podlaskim pojawił się ryś. Cały i zdrowy drapieżnik trafił w ręce pracowników Białowieskiego Parku Narodowego, którzy zawieźli go do lasu.

Do nietypowej wizyty doszło w w środę około południa. To wtedy strażacy z komendy w Bielsku Podlaskim zauważyli przed budynkiem rysia.

- Udało nam się go złapać przy użyciu siatki i chwytaka na psy - powiedział młodszy brygadier Marcin Sawicki, zastępca dowódcy jednostki straży pożarnej w Bielsku Podlaskim.

- Niezwłocznie powiadomiliśmy Białowieski Park Narodowy i lekarza weterynarii. Ryś nie stawiał długo oporu, był wyraźnie wychudzony i zmęczony. Na szczęście pracownicy parku przyjechali szybko i zabrali zwierzę - dodał.

Prawdopodobnie był to ten sam ryś, którego w miniony piątek zauważyli w pobliżu swojej firmy pracownicy zakładu przyrządów i uchwytów w Bielsku Podlaskim.

Teraz ryś przebywa pod opieką lekarza weterynarii. Wiadomo, że zwierzę ma około sześć miesięcy.

- Jego stan jest daleki od ideału. Ryś jest wychudzony i odwodniony, do tego w stanie hipotermii. Obecnie trwa jego rekonwalescencja i rehabilitacja - powiedziała TVN24 dr inż. Katarzyny Daleszczyk.

Rysie unikają kontaktu z człowiekiem

W Polsce żyje zaledwie ok. 430 rysi, z czego w północno-wschodniej części kraju - tylko 40. To niezwykle płochliwe i unikające kontaktu z człowiekiem zwierzę, żyjące głównie w dużych i trudno dostępnych kompleksach leśnych. Ryś jest w Polsce objęty ochroną i wpisany do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt, gdzie rejestrowane są gatunki zagrożone.

