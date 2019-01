10-latek zginął pod kołami ciężarówki, kierowca zatrzymany





Foto: TVN24 Wrocław | Video: TVN24 Wrocław Kierowca samochodu ciężarowego potrącił 10-latka

Policjanci z Wrocławia wyjaśniają okoliczności wypadku, w którym zginął 10-latek. Chłopiec został potrącony - na przejściu dla pieszych - przez kierowcę samochodu ciężarowego.

Do wypadku doszło we wtorkowe popołudnie na terenie Bielan Wrocławskich. Samochód ciężarowy potrącił tam przechodzącego przez ulicę 10-latka. Chłopiec, pomimo prowadzonej reanimacji, zmarł. Policjanci zatrzymali, do wyjaśnienia okoliczności wypadku, 42-letniego kierowcę. W momencie zdarzenia mężczyzna był trzeźwy.

Policja czeka na opinię biegłych

Wiadomo, że przejście dla pieszych na tym skrzyżowaniu to tak zwane miejsce kolizyjne. To oznacza, że piesi i kierowcy mają jednocześnie zielone światło.

Bezpośrednio po wypadku policja informowała, że chłopiec przechodził przez ulicę na zielonym. Dzień później jest ostrożniejsza. - Kierowca ciężarówki, jak i chłopiec, mogli mieć w jednym czasie zielone światło. Czy tak było, odpowiedzą analizy materiału dowodowego i opinia biegłego. Na tę chwilę to jeszcze nie jest potwierdzone - mówi asp. sztab. Łukasz Dutkowiak z wrocławskiej policji. By to wyjaśnić, policjanci zabezpieczyli między innymi nagrania z okolicznych kamer. - Wszystko zależy od tego, czy w momencie zdarzenia sygnalizacja działała prawidłowo - podkreśla Dutkowiak.

Jak informują policjanci, chłopiec prawdopodobnie nie znajdował się pod opieką osoby dorosłej, lecz szedł z grupą rówieśników.

Do wypadku doszło na skrzyżowaniu ulic Wrocławskiej z Kolejową w Bielanach Wrocławskich:



