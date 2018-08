Bielan: trudno się martwić, że przedsiębiorcy będą zmuszeni podnosić pensje

Ja tęsknotę migrantów za lepszym życiem w Europie rozumiem, natomiast Europa nie jest w stanie przyjąć wszystkich chętnych Afrykańczyków. Jeśli spojrzymy na demografię, to jest po prostu niemożliwe - powiedział wicemarszałek Senatu Adam Bielan (Zjednoczona Prawica - Klub PiS) w "Faktach po Faktach" TVN24.

Adam Bielan pytany był o sobotnie słowa premiera Włoch Giuseppe Contego. Conte stwierdził, że wobec braku reakcji ze strony Unii Europejskiej i państw członkowskich na jego apel o przyjęcie migrantów ze statku stojącego u wybrzeży Sycylii, włoski rząd nie może poprzeć nowego budżetu UE.

Tęsknota za lepszym życiem

Wicemarszałek Senatu podkreślił, że "bardzo często mylimy pojęcia uchodźców i imigrantów". O uchodźcach, zgodnie z definicją, mówi się wówczas, gdy dla przekraczającego na przykład polską granicę człowieka Polska jest pierwszym krajem, który może zapewnić mu bezpieczeństwo. - W przypadku nie tylko Włoch, ale wielu krajów południa Europy mamy do czynienia po prostu z migrantami, najczęściej ekonomicznymi - zaznaczył.

Przyznał, że nie zna "szczegółowych danych dotyczących deklarowanych chęci prawdziwych uchodźców, na przykład z Syrii". - Natomiast mamy przypadki krajów sąsiednich, bałtyckich na przykład, które przyjmowały kilkadziesiąt osób i te wszystkie osoby w ciągu kilku-kilkunastu miesięcy migrowały wewnątrz Unii Europejskiej - powiedział Bielan. Zauważył, że kierunkiem ich migracji były głównie Niemcy.

- W znacznej mierze mówi się teraz o migrantach z krajów, w których działań wojennych nie ma, ale którzy tęsknią za lepszym życiem w Europie - przekonywał Adam Bielan.

- Ja tę tęsknotę rozumiem, natomiast Europa nie jest w stanie przyjąć wszystkich chętnych Afrykańczyków. Ponieważ jak spojrzymy na demografię europejską i afrykańską, i wyobrazimy sobie, co nas może czekać w ciągu 20-30 lat, jeśli otworzylibyśmy granice dla wszystkich chętnych, to jest po prostu niemożliwe, żeby Europa była w stanie utrzymać taki napływ migracji z Afryki - ocenił.

Brak rąk do pracy?

Jak dodał Adam Bielan, "zgodnie z traktatami europejskimi każde państwo może dowolnie kształtować swoją politykę migracyjną". - Nie można za pomocą trików, za pomocą "bypassowania" (omijania - red.) tego prawa europejskiego poprzez udawanie, że ci migranci są uchodźcami, zmuszać (do przyjmowania migrantów - red.) innych krajów, w tym Polski, które mają inną politykę - stwierdził.

Bielan przekonywał, że Polska pod względem statystyk dotyczących przyjmowania migrantów jest na czele krajów w Europie, a mieszka i pracuje w niej ponad milion obywateli Ukrainy.

Pytany o sens przyjmowania z zagranicy migrantów zarobkowych wicemarszałek Senatu przyznał, że "w Polsce są już niedobory pracowników w niektórych dziedzinach, choćby jeśli chodzi o pracę sezonową" czy sektor budowlany. - To będzie wymuszało wzrost płac w Polsce i to jest wiadomość bardzo dobra - powiedział. - Trudno się mi jako politykowi martwić z tego powodu, że przedsiębiorcy będą zmuszeni, by podnosić często głodowe pensje - przyznał.

- Natomiast nie ma co ukrywać, że w pewnym momencie pojawi się u nas sytuacja jak na zachodzie Europy, że pewnych prac Polacy nie będą chcieli podejmować - kontynuował. - I wtedy jako społeczeństwo będziemy musieli podjąć decyzję, na ile otwieramy swoje granice na migrantów i z jakiego kierunku - zaznaczył.