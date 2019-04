Alkohole "być może były". Bielan o kolacji prezesa PiS i współpracownika Junckera

Foto: tvn24 Video: tvn24

Kaczyński zaprosił współpracownika Junckera na kolację....

30.04 | Adam Bielan pytany w "Kropce nad i" w TVN24, czy prezes PiS rzeczywiście nie chciał spotkać się z szefem Komisji Europejskiej, odpowiedział, że "to nie jest do końca prawda". Wyjaśnił, że Jarosław Kaczyński zaprosił jednego ze współpracowników Junckera na kolację. Dopytywany, gdzie się odbyła, Bielan odpowiedział, że u niego w domu, dzięki przychylności jego żony. - Ten wysłannik wyszedł od nas w bardzo dobrym, można powiedzieć szampańskim nastroju i z dobrymi wiadomościami, więc nie wiem co przekazał [Junckerowi - red.] - dodał Bielan.

