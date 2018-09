Biedroń: nie będę kandydował na prezydenta Słupska, czas zacząć nowy rozdział

Robert Biedroń, obecny prezydent Słupska, ogłosił oficjalnie, że nie będzie się ponownie ubiegać o to stanowisko. Zdradził, że ma inne plany na przyszłość. Ogólnopolskie.

Plotki o tym, że Robert Biedroń nie będzie kandydował w najbliższych wyborach samorządowych, pojawiały się od dawna. W poniedziałek potwierdził je sam prezydent Słupska.

Powstał komitet wyborczy Biedronia i jego zastępczyni. Decyzji o starcie wciąż nie ma Prezydent Słupska... czytaj dalej » - To nie była łatwa decyzja. Z dumą mogę powiedzieć, że w te cztery lata udało nam się stworzyć miasto, które jest sprawnie zarządzane i odpowiada na potrzeby mieszkanek i mieszkańców – stwierdził Biedroń. - Znacie sondaże. Są rewelacyjne. Nadal cieszę się ogromnym poparciem mieszkańców. (…) Ale nie będzie rozwoju naszego miasta, jak nie będzie rozwoju całego kraju – dodał.

Nie chciał komisarza

Obecny prezydent Słupska zaznaczył, że gdyby kandydował w jesiennych wyborach, został wybrany i zrezygnował z bycia prezydentem podczas trwania kadencji, na jego miejsce premier wyznaczyłby komisarza. "Komisarza, który rządziłby przez sześć miesięcy naszym miastem. Byłby to komisarz partyjny, jak ma to miejsce w każdym miejscu, w każdym samorządzie, noszący legitymację PiS. Nie mogę na to pozwolić” – powiedział Biedroń.

Zdradził także, że ma plany na przyszłość. - Rozpoczynam nowy rozdział. Czas na pracę nie tylko dla Słupska, ale także dla całej Polski! – przekazał Biedroń w specjalnym oświadczeniu.

"Biedroń nie odbiera telefonu od Schetyny" Jesteśmy otwarci... czytaj dalej » O swoich planach nie powiedział zbyt wiele. Wyjaśniał jedynie, że widzi ogromny potencjał w Polakach, którzy chcą zmiany i mają pomysły na lepszą Polskę. Chcę z nimi zbudować nowy projekt. - Polska dziś potrzebuje odnowy! – uważa Biedroń.

Rekomendacja dla wiceprezydenta

Jednocześnie zarekomendował kandydaturę swojej obecnej zastępczyni Krystyny Danileckiej-Wojewódzkiej, z którą 21 sierpnia zarejestrował komitet wyborczy. I pod tym wspólnym szyldem, jak poinformował, wystartuje na radnego Słupska.

Kontrkandydatami Danileckiej-Wojewódzkiej będą: przewodnicząca rady miejskiej Beata Chrzanowska (PO), radna Anna Mrowińska (PiS) oraz pracownik naukowy Akademii Pomorskiej w Słupsku dr Mirosław Betkowski (Słupskie Porozumienie Obywatelskie).

