"Biedny jak Gowin"

28.02.| Poseł PO zwrócił uwagę, że w internecie do powszechnego użycia weszło już sformułowanie "biedny jak Gowin". Tomczyk przywołał historię, która go spotkała w środę rano. - Gdy przyjechałem do Sejmu, przed szlabanem przy ulicy Wiejskiej podeszła do mnie pani i powiedziała, że specjalnie na mrozie czeka od godziny, żeby spotkać jakiegokolwiek polityka, bo chce coś powiedzieć. Powiedziałem jej, bardzo proszę (…). Powiedziała, że przyszła pod Sejm tylko po to, żeby powiedzieć, że poczuła się dzisiaj upokorzona - mówił Tomczyk.

