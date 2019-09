Kilkumetrowa tablica i las kolorowych pinezek. "Pracowaliśmy nad planem lekcji trzy tygodnie"

"To ani raport ani badanie". Minister edukacji z zarzutami do raportu w sprawie...

24.08 | We wstępie do opinii jest napisane, że to obraz subiektywnych ocen. Nie ma w niej porównania z pierwszą klasą gimnazjum - wskazała minister edukacji narodowej Anna Zalewska odnosząc się do raportu Rzecznika Praw Dziecka w sprawie sytuacji siódmoklasistów. Wynika z niego, że najczęstsze problemy to: nadmiar nauki i prac domowych, brak czasu na pozaszkolne aktywności oraz przemoc rówieśnicza.

