Dwa złote za niedzielę. Proboszcz wezwał do spłaty "dobrowolnych ofiar", policja bada sprawę

Proboszcz przeprasza arcybiskupa, a sprawą zajmuje się policja i sprawdza, czy nie doszło do próby wymuszenia - to konsekwencje listów, jakie parafia świętego Wojciecha w Białymstoku rozesłała do części wiernych. Proboszcz wzywał w nich do uregulowania zaległości w "dobrowolnych ofiarach" na kościół, sięgających nawet kilkuset złotych. Informację o liście rozesłanym przez parafię z Białegostoku otrzymaliśmy także na Kontakt24.