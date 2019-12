"Pęknięcie czaszki, uszkodzenie mózgu". Wyrok dla ojca za zabójstwo niemowlęcia już prawomocny

Foto: tvn24 Video: Maciej Skóra / TVN 24 Katowice

Pobite dziecko w Czeladzi

16.09 | Od razu jak do niej weszłam, mówię, to dziecko jest pobite, szybko, do szpitala. Bez ruchu było to dziecko - opowiada sąsiadka matki, której półtoraroczna córka trafiła do szpitala w ciężkim stanie

