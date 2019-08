Białe niedźwiedzie na ulicach Białegostoku

Wrocław ma swoje krasnale, Suwałki krasnoludki, a Białystok będzie miał białe niedźwiedzie. Miasto ogłosiło konkurs na projekt figurek, które staną w turystycznej przestrzeni miasta. Będzie ich piętnaście i wytyczą nowy szlak turystyczny - "Białystok WidziMisie".

Pomysł to jeden z projektów zgłoszony i zaakceptowany w głosowaniu białostoczan w ramach budżetu obywatelskiego w 2018 roku. Rozmieszczenie w charakterystycznych miejscach miasta brązowych figurek zaproponowali Patrycja Roman i Łukasza Leoniuk z Białegostoku. Na koncepcję projektu i realizację miasto zarezerwowało 85 tysięcy złotych.

Białe niedźwiedzie na ulicach

Przybyszom z innych regionów Polski, Białystok często kojarzy się i zapewne kusi tym, że tu po ulicach miasta "chodzą niedźwiedzie polarne" – jak to na polskim biegunie zimna. I te niedźwiedzie niebawem "wyjdą" na ulice. Trochę wzorem suwalskich krasnoludków od Konopnickiej czy wrocławskich krasnali.

- Pomyśleliśmy o misiach, jako o takim zerwaniu ze stereotypem, że u nas zimno i po ulicach chodzą niedźwiedzie. Chcemy pokazać, że białostoczanie potrafią się śmiać z siebie i puścić oko w kierunku ludzi z Polski. Mamy nadzieję że dzięki misiom Białystok będzie postrzegany jako miasto na luzie i z ludźmi z dystansem do siebie. To ważne, zwłaszcza po ostatnich negatywnych wydarzeniach w naszym mieście – wyjaśnił w rozmowie z tvn24.pl Łukasz Leoniuk.

W konkursie na model rzeźb ważne jest, by miśki na ulicach nawiązywały do historii Białegostoku. Pomysłodawcy w pierwszym etapie zaproponowali trzy postacie i ich lokalizacje: Misia Jana Klemensa przy Pałacu Branickich, Miśka Bluesmana na Alei Bluesa czy Misia Studenta na placu Niezależnego Zrzeszenia Studentów przy Uniwersytecie w Białymstoku.

Miasto Białystok wskazało dokładne miejsca i „charaktery” kolejnych niedźwiedzi. I tak w Śródmieściu przy ulicy Zamenhofa stanie Miś Ursido, przy Spółdzielczej – Miś pchający kulę, na bulwarach Tadeusza Kielanowskiego pomacha turystom Misiowa Hetmanowa, a przy ulicy Mickiewicza - Miś Hetman. Przy Skwerze świętego Konstantyna Wielkiego obok soboru św. Mikołaja stanie Miś Święty Mikołaj, przy ulicy Młynowej – Miś Król Chanajek, przy Świętojańskiej – Miś Rzeźbiarz, przy Sienkiewicza - Miś Aktor, a przy ulicy Kalinowskiego obok Teatru Lalek - Miś z marionetką.

Źródło: Projekt Białystok "WidziMisie" Niedźwiedzie na ulicach Białegostoku

W pozostałych lokalizacjach oddalonych nieco od centrum Białegostoku zaplanowano figury na osiedlu Bojary: przy Starym Rynku - Miś Handlarz, Miś Bojarski (ulica Wiktorii) oraz niedaleko Wojewódzkiej Komendy Straży Pożarnej – Miś Strażak (ulica Warszawska) oraz na osiedlu Marczuk – Miś Podróżnik (ulica Zwycięstwa).

Za najlepsze niedźwiedzie będzie nagroda

Każdy z niedźwiedzi będzie odlany z brązu. Ich forma ma nawiązywać do miejsc, w których będą swoim wyglądem opowiadały ułamek historii miasta.

- Konkurs ma wyłonić propozycję najbardziej wartościową pod względem projektowym, użytkowym oraz funkcjonalnym dla 15 figurek stanowiących elementy małej architektury, przypominających niedźwiedzie-misie – czytamy w zarządzeniu, które podpisał prezydent Tadeusz Truskolaski.

Prace konkursowe można składać do 30 sierpnia 2019 r. do godz. 15.00 w siedzibie Referatu Promocji i Turystyki Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Projekty mogą składać dyplomowani rzeźbiarze, artyści plastycy i konserwatorzy dzieł sztuki zainteresowani problematyką rzeźby, a także pracowni artystycznych i firm zajmujących się projektowaniem obiektów małej architektury. Za najlepszą pracę będzie nagroda pieniężna – 9 tysięcy złotych. W ramach projektu ma też powstać specjalna aplikacja na smartfony „Śladami Misia”.

Krasnoludki w Suwałkach

Spacer szlakiem turystycznym im. poetki pod nazwą "Krasnoludki są na świecie" to jednocześnie okazja do poznania najciekawszych miejsc w Suwałkach.

Oto miejsca, gdzie należy szukać krasnoludków:

1. Pietrzyk, miłośnik sportów – przed wejściem do Aquaparku, ul. Jana Pawła II 7,

2. Modraczek, miłośnik muzyki i kwiatów – w pobliżu fontanny przed Suwalskim Ośrodkiem Kultury u zbiegu ulic: Karola Brzostowskiego i Papieża Jana Pawła II,

3. Koszałek Opałek, kronikarz – pasaż Grande-Synthe, vis-a-vis Domu Handlowego „Arkadia”,

4, 5. Król Błystek i Kocie Oczko – przy pomniku Marii Konopnickiej w samym sercu Placu Marii Konopnickiej,

6. Podziomek, łasuch – na słupie latarni oświetleniowej na ul. Chłodnej,

7. Sikorek, miłośnik ptaków – w pobliżu fontanny w Parku im. Konstytucji 3 Maja,

8, 9. Pakuła i Mikuła, strażnicy – przed wejściem do Muzeum im. Marii Konopnickiej,

10. Żagiewka, miłośnik ziół – przed wejściem do budynku administracyjno-socjalnego na terenie stadionu piłkarskiego.

