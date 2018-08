Policja ścigała go przez dwa lata. Wyszedł na wolność, bo pismo nie dotarło na czas





Łotysz Maksims C. miał dokonać oszustw podatkowych na ponad 200 milionów złotych. Po dwóch latach poszukiwań odnalazł się we Włoszech. Przewieziono go do Polski i postawiono zarzuty. 8 sierpnia jednak Łotysz wyszedł na wolność - dlatego, że pismo, w którym sąd zgodził się na przedłużenie jego pobytu za kratami, nie dotarło na czas do aresztu.

Łotysz Maksims C. był poszukiwany przez policję przez dwa lata. Zatrzymano go w Mediolanie, we Włoszech dzięki Europejskiemu Nakazowi Aresztowania. Pod koniec lipca został przewieziony do Polski i tu usłyszał zarzuty.

Mieli wyłudzić miliony złotych dotacji. CBA zatrzymało osiem osób Centralne Biuro... czytaj dalej » - Maksims C. stanął pod zarzutem udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, która doprowadziła do uszczupleń w podatku VAT w 2014 roku na ponad 201 milionów złotych - wyjaśniał Paweł Sawoń, zastępca prokuratora regionalnego w Białymstoku.

- Usłyszał również zarzut prania brudnych pieniędzy na tę kwotę. Po przesłuchaniu przez prokuratora, został przewieziony do aresztu śledczego w Białymstoku - dodał.

List nie dotarł na czas

2 sierpnia prokuratura wnioskowała do sądu, żeby ten przedłużył Maksimsowi C. areszt tymczasowy. Sąd rejonowy w Białymstoku wydał zgodę, ale do środy 8 sierpnia informacja ta nie trafiła do służby więziennej. W związku z tym Łotysz został wypuszczony. Nie było bowiem na miejscu żadnego pisma, na podstawie którego można by go zatrzymać za kratami.

- Z naszych akt sądowych wynika, że to pismo wyszło. Przekazaliśmy je zgodnie z przepisami, celem dostarczenia do aresztu śledczego - poinformowała Beata Wołosik, sędzia Sądu Rejonowego w Białymstoku.

Prokurator prowadzący sprawę dowiedział się o wypuszczeniu Łotysza w czwartek 9 sierpnia rano i od razu wydał za podejrzanym list gończy. Policja ponownie rozpoczęła poszukiwania Maksimsa C.

Prokuratura Okręgowa w Białymstoku bada, jak doszło do tej sytuacji i co się stało z pismem przedłużającym areszt dla Maksimsa C. - czy w ogóle nie opuściło budynku sądu, czy może zaginęło gdzieś po drodze. Wszczęła już postępowanie dotyczące ewentualnej pomocy w ucieczce lub niedopełnienia obowiązków.

