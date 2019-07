Karabiny w paczce kurierskiej. Miały trafić do Wielkiej Brytanii

Video: opolska.policja.gov.pl

Policjanci znaleźli trzy karabiny i pistolet

16.10 | Karabin maszynowy, karabin samopowtarzalny, wielkokalibrowy karabin maszynowy, fragment niemieckiego pistoletu maszynowego z okresu II wojny światowej - to arsenał, którzy policjanci z Centralnego Biura Śledczego zabezpieczyli u 36-letniego mieszkańca powiatu brzeskiego. Mężczyźnie postawiono zarzut nielegalnego posiadania broni, za co grozić mu może kara do ośmiu lat pozbawienia wolności.

