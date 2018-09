Spalił kukłę Petru, startuje w wyborach. Młodzież Wszechpolska na listach PiS

Video: tvn24

Żalek: palenie kukły przyszło do nas z zachodniej Europy

20.09 | - Palenie kukły to zwyczaj, który przyszedł do nas z zachodniej Europy. W Niemczech palenie kukieł jest codziennością - twierdzi poseł PiS Jacek Żalek. Jego zdaniem, "wynika to prawdopodobnie z dużo niższej niż w Polsce kultury politycznej". - Jeżeli ktoś wzoruje się na Niemcach, na Francuzach, przynosi te zwyczaje do Polski, nie znaczy to, że od razu jest kimś kontrowersyjnym - dodał Żalek.

»