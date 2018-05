Biały Dom: w sprawie spotkania Trump-Kim "z naszej strony nic się nie zmieniło"

Konfederacja Lewiatan skarży do Trybunału Konstytucyjnego ustawę ograniczającą handel w niedziele. Przedsiębiorcy uważają, że ustawodawca nie przyłożył się do przepisów, więc pełno w nich niejasności. A to narusza – zdaniem Konfederacji – zasadę zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa. czytaj dalej »