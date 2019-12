Białoruś "byłaby wdzięczna za zaproszenie" na manewry NATO

Białoruś wyraziła chęć wysłania obserwatorów na wiosenne manewry NATO Defender-Europe 20. W ramach przyszłorocznych ćwiczeń Stany Zjednoczone wyślą do Europy, w tym do Polski i krajów bałtyckich, 20 tysięcy swoich żołnierzy. - Białoruś byłaby wdzięczna za zaproszenie do obserwacji manewrów NATO w Europie w 2020 roku - powiedział Wasyl Pawłau pełniący obowiązki szefa wydziału bezpieczeństwa międzynarodowego i kontroli zbrojeń w białoruskim MSZ.