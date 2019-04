Zabił psy, bo "się zdenerwował" i spalił je w piecu

Video: Fakty TVN

Zwierzęta też potrafią się cieszyć. Przykładów nie brakuje

Psi węch nie ma sobie równych. Podobnie jak psia wierność. Psia radość to kwintesencja radości. Ale nie tylko one potrafią się cieszyć. Zwierzęta to gejzery emocji. W radości są podobne do ludzi. Cieszą nas podobne rzeczy.

