Opiekun tygrysów zatrzymany, jeszcze dziś ma usłyszeć zarzuty

Tygrysy z granicy dotarły do zoo w Poznaniu. "Są odwodnione"

Video: tvn24

31.10| Dziewięć tygrysów, które utknęły na polsko-białoruskim przejściu granicznym w Koroszczynie dotarło w czwartek po północy do poznańskiego zoo. Dwa z nich przewieziono do zoo w Człuchowie w województwie pomorskim. Finalnie zwierzęta mają trafić do azylu w Hiszpanii.

