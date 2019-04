Taneczne wyzwanie Beyoncé. Fani prześcigają się w kreatywności





Debiut Beyoncé na Instagram Stories rozgrzał internautów. Artystka opublikowała nagranie, na którym widać jej fanów tańczących w rytm coveru piosenki "Before I Let Go". Tysiące kolejnych fanów natychmiast podchwyciło pomysł i zaczęło publikować nowe filmy używając hashtagu #BeforeILetGoChallenge.

Beyoncé opublikowała swój pierwszy filmik na Instagram Stories na początku tygodnia. W zamieszczonym nagraniu artystka pokazała fanów tańczących do jej nowego hitu, coveru piosenki "Before I Let Go".

Y'all know we could do #beychella and not hit the #beforeiletgochallenge We had so much creating this and hope you all enjoy it . . Tag @beyonce @jaquelknight @chrisgranted @taykeith . Song: Before I Let Go @beyonce Camera: @clonzell Studio: @lye_academy . . #beychella #beyonce #dancers #jaquelknight #thegoodsexperience #memphis #lyeacademy #beforeiletgochallenge #blackdancers

#BeforeILetGoChallenge coraz popularniejszy

Reakcja internautów była natychmiastowa. Fani - Beyoncé obserwuje na Instagramie ponad 125 mln ludzi - zaczęli publikować w mediach społecznościowych krótkie filmy, na których tańczą w rytm piosenki. Hashtag #BeforeILetGoChallenge na Instagramie w ciągu 4 dni pojawił się ponad 5 tysięcy razy (wciąż dodawane są się nowe posty).

Fani piosenkarki prześcigają się w kreatywności. Jedna z internautek zaprosiła do wyzwania babcię, część osób stylizuje się na samą Beyoncé, jeszcze inni na... pszczołę. To nawiązanie do zbieżności brzmienia początku imienia artystki z angielskim słowem "bee" (pol. - pszczoła).



Granny Still Got It Tho Yasss

#beforeiletgochallenge @beyonce

When the saints get a hold of the #BeforeILetGoChallenge.. this how it be @beyonce

"Before I Let Go" według Beyoncé

Utwór "Before I Let Go" z 1981 roku w oryginale wykonywany był przez Frankie Beverly and Maze. Soulową, spokojną piosenkę Beyoncé zmieniła w taneczny kawałek. Zmodyfikowała też tekst utworu, dodając zwrotki mówiące o tym, jak powinien wyglądać taniec.

Cover "Before I Let Go" możemy usłyszeć w filmie dokumentalnym "Homecoming", który miał swoją premierę 17 kwietnia. Produkcja opowiada o koncercie Beyoncé na festiwalu Coachella w 2018 roku. Utwory z filmu znalazły się też na najnowszym albumie piosenkarki "Homecoming: The Live Album".