"Wiadomości" muszą opublikować sprostowanie nieprawdziwej informacji o Bertoldzie Kittelu





"Wiadomości TVP muszą opublikować sprostowanie kłamstw. Orzeczenie jest prawomocne i natychmiast wykonalne" - napisał na Twitterze dziennikarz "Superwizjera" TVN Bertold Kittel. Autor głośnych reportaży domagał się od redaktora naczelnego "Wiadomości" telewizji państwowej, Jarosława Olechowskiego, sprostowania nieprawdziwych informacji.

Politycy PiS i biznes na nieruchomościach. Kulisy "układu radomskiego" O tym, że ich... czytaj dalej » Po emisji reportażu "Układ radomski" Bertolda Kittela w "Superwizjerze" (na antenie TVN24 29 września i na antenie TVN 2 października 2018 roku), w "Wiadomościach" TVP 2 października ubiegłego roku zamieszczono informację, iż Bertold Kittel w swym materiale "nie wspomniał, że od kilkunastu lat zna prezydenta Radomia Radosława Witkowskiego".

Dziennikarz wniósł pozew, domagając się od redaktora naczelnego "Wiadomości" Jarosława Olechowskiego sprostowania, podkreślając, że nieprawdziwa informacja podważyła wiarygodność reportażu, a także wiarygodność, kompetencje zawodowe i standardy etyczne dziennikarza.

Sąd pierwszej instancji 14 stycznia w całości uwzględnił powództwo, dokonując kosmetycznej korekty gramatycznej (zmiana osoby trzeciej na pierwszą) w treści sprostowania.

Olechowski wniósł apelację, kwestionując m.in. tę zmianę oraz to, iż wskazanie audycji oraz daty jej emisji zawarte zostały w zapowiedzi sprostowania, a nie w samej treści sprostowania.

Apelacja oddalona

Sąd Apelacyjny przyznał, że żaden przepis prawa prasowego nie zakazuje formułowania treści sprostowania w osobie trzeciej, ale uznał, jeżeli już sąd pierwszej instancji dokonał takiej korekty, to jest to w pełni dopuszczalne, co wielokrotnie podkreślał Sąd Najwyższy.

Sąd Apelacyjny podzielił również pogląd, iż zawarcie wskazania audycji, do której odnosi się sprostowanie i daty jej emisji racjonalne i celowe. W efekcie sąd oddalił apelację pozwanego w całości.

Orzeczenie jest prawomocne i natychmiast wykonalne, przysługuje od niego natomiast skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego.

"Sprostowanie kłamstw"

"'Wiadomości' TVP muszą opublikować sprostowanie kłamstw. Orzeczenie jest prawomocne i natychmiast wykonalne" - napisał w poniedziałek na Twitterze Kittel, który w konkursie Grand Press 2018 zdobył nagrodę dla dziennikarza roku.



Wiadomości TVP muszą opublikować sprostowanie kłamstw. Orzeczenie jest prawomocne i natychmiast wykonalne. „TVP, próbując zdyskredytować ustalenia Kittela, zarzuciła mu zatajenie wieloletniej znajomości z prezydentem Radomia R. Witkowskim, politykiem PO” https://t.co/s2fjW2sNNE — Bertold Kittel (@Bertold_K) 8 kwietnia 2019