Kittel: Czy byłoby zawiadomienie CBA, gdyby Banaś podał się do dymisji? Mam wątpliwości

Sienkiewicz: jeśli służby nie były w stanie sprawdzić pana...

18.10 | - Jeśli służby nie były w stanie sprawdzić pana Banasia albo co gorsza wiedziały o tym, ale zlekceważyły lub naciskom politycznym, a sprawa się wydała, to w tym momencie jesteśmy wszyscy w pułapce. Ktoś, kto mial bliski kontakt z sutenerami, którego własność była wykorzystywana jako burdel, sprawuje jedną z najwyższych stanowisk w państwie polskim, a rządząca partia nic nie jest w stanie z tym zrobić, to nie jest państwo, nawet teoretyczne państwo. To przestaje być w ogóle jakaś struktura. - powiedział Bartłomiej Sienkiewicz w "Faktach po Faktach". Ocenił, że dla niego to sprawa precedensowa. - Nic takiego się w Polsce do tej pory nie wydarzyło - podkreślił. Dodał, że dochodzi do tego jeszcze „obrzydliwy rys”. - Teraz ci sami ludzie, którzy mówili, że (Banaś) jest człowiekiem kryształowym, twierdzą: my z tym panem nie mamy nic wspólnego. To jest gangsterska republika, tak nie może być.

