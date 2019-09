Autor reportażu "Superwizjera": prezes NIK nie zaprzeczył, że gangster z recepcji do niego zadzwonił

- Trudno o bardziej ewidentne przyznanie się do tego, że ci panowie tam funkcjonowali - mówił we "Wstajesz i weekend" w TVN24 Bertold Kittel, autor materiału "Superwizjera" TVN, w którym wskazuje na możliwe powiązania prezesa Najwyższej Izby Kontroli Mariana Banasia z krakowskimi przestępcami. Odniósł się w ten sposób do faktu, że z budynku kamienicy, w której funkcjonowały pokoje na godziny, zniknęły wszystkie informacje i tabliczki o prowadzonej działalności.

"Pancerny Marian i pokoje na godziny". Reportaż "Superwizjera" Marian Banaś,... czytaj dalej » Dziennikarz "Superwizjera" TVN Bertold Kittel w swoim reportażu wskazał na wątpliwości dotyczące oświadczenia majątkowego obecnego prezesa Najwyższej Izby Kontroli Mariana Banasia.

Wedle jego ustaleń, w kamienicy, którą Banaś wpisał do oświadczenia majątkowego, funkcjonował hotel na godziny. W sobotę wieczorem zniknęły wszystkie informacje i tabliczki o prowadzonej tam działalności. Strona internetowa firmy też przestała działać.

Wcześniej Banaś był ministrem finansów i szefem Krajowej Administracji Skarbowej. Objęcie każdej z tych funkcji wiąże się z drobiazgową kontrolą służb specjalnych i jest przeznaczone tylko dla osób o nieposzlakowanej opinii.

CZYTAJ WIĘCEJ: "Pancerny Marian i pokoje na godziny". Reportaż "Superwizjera">>>

CZYTAJ WIĘCEJ: Kim jest prezes Najwyższej Izby Kontroli?>>>

Oglądaj Wideo: Superwizejr TVN "Pancerny Marian i pokoje na godziny". Na czym zarabia jeden z najważniejszych urzędników w kraju?

"To jest po prostu nazwisko bandytów"

O reakcji na przedstawione w reportażu informacje Bertold Kittel mówił we "Wstajesz i weekend" w TVN24. Odniósł się do faktu, że w sobotę wieczorem z kamienicy zniknęły wszystkie informacje i tabliczki o prowadzonej tam działalności. Wskazywał, że nazwa hotelu, który funkcjonował w kamienicy przez kilka lat, pochodziła od nazwiska braci K., którzy są znanymi w Krakowie przestępcami, zajmującymi się w stolicy Małopolski prowadzeniem agencji towarzyskich.

"Wszedłem w środowisko takiego półświatka gangsterskiego" Reportaż jest... czytaj dalej » - To jest po prostu nazwisko bandytów. Myślę, że chodziło o to, aby zakryć ten fakt - mówił dziennikarz, tłumacząc likwidację informacji o hotelu.

Stwierdził, że "trudno o bardziej ewidentne przyznanie się do tego, że ci panowie tam funkcjonowali".

"Ten gangster przekazywał mi wprost dyspozycję od prezesa Najwyższej Izby Kontroli"

Autor reportażu "Superwizjera" komentował także wydane w sobotę wieczorem oświadczenie Mariana Banasia w tej sprawie. Obecny prezes NIK-u stwierdza w nim, że łączenie jego osoby z działalnością przedstawioną w materiale jest "oszczerstwem i pomówieniem".

Kittel zauważył jednak, że Banaś nie odniósł się w nim do kwestii połączenia telefonicznego, jakie wykonał mężczyzna, który siedział w recepcji pensjonatu w momencie, kiedy dziennikarz chciał go zapytać o działalność gospodarczą bez paragonów. Był to właśnie jeden ze wspomnianych braci K. Mężczyzna nawiązał połączenie i - jak twierdził - rozmawiał z Banasiem.

- Nie zaprzeczył, że ten człowiek z recepcji do niego zadzwonił. Bylem w tym miejscu, byłem uczestnikiem tej sytuacji. Te emocje, które tam wtedy były, skłaniają mnie do wniosku, że to był telefon skierowany właśnie do niego - wskazywał w niedzielę Bertold Kittel.

"To nie jest uczciwe, przejrzyste państwo. To zadziwiające, co oglądamy" To nie jest... czytaj dalej » - Uważam, że ten człowiek, który był wtedy w recepcji, ten gangster, przekazywał mi wprost dyspozycje od (obecnego - red.) prezesa Najwyższej Izby Kontroli - mówił. Zastrzegł jednocześnie, że jest to "jego wiara, ponieważ nie ma dostępu do billingu z tego telefonu".

Kittel podkreślił, że "powinno zostać natychmiast wyjaśnione, w sposób jednoznaczny, czy jest tak, że jeden z wysokich urzędników ma taką relacje z osobą z półświatka".

Oświadczenie Mariana Banasia

Po emisji programu prezes NIK poinformował PAP w oświadczeniu, że łączenie jego osoby z działalnością przedstawioną w materiale redaktora Bertolda Kittela jest "oszczerstwem i pomówieniem". "Nie zarządzałem pokazanym w materiale hotelem. Byłem właścicielem budynku, który na podstawie umowy zawartej zgodnie z prawem wynająłem innej osobie. Osoba ta prowadziła tam działalność hotelową. Obecnie nie jestem właścicielem tej nieruchomości" - podkreślił Banaś.

"Materiał odbieram jako próbę manipulacji, szkalowania i podważania dobrego imienia nie tylko mojej osoby, ale również kierowanych przeze mnie instytucji. W związku z nieprawdziwymi informacjami skieruję sprawę na drogę sądową" - zapowiedział prezes NIK.

Oglądaj Wideo: tvn24 Oświadczenie Mariana Banasia w związku z reportażem "Superwizjera"