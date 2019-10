"Rebelia!". Obrońcy klimatu zablokowali centra wielkich miast

Video: Monika Krajewska / Fakty o Świecie TVN24 BiS

Młodzi chcą zmian. Protesty klimatyczne w wielu miastach świata

Dziesiątki tysięcy młodych ludzi wyszło na ulice Nowej Zelandii. Rezygnują z lekcji i chcą zmusić polityków do działania. W otwartym liście zwracają się do rządu o ogłoszenie stanu wyjątkowego. Podpisało się pod nim ponad 11 tysięcy ludzi. We Włoszech minister oświaty poprosił dyrektorów szkół, by usprawiedliwiali nieobecności protestujących uczniów. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

