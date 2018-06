Bohaterska interwencja aktora. Media: Benedict Cumberbatch udaremnił napad

Brytyjski aktor Benedict Cumberbatch udaremnił napad na dostawcę jedzenia - informują media na Wyspach. Do zdarzenia miało dojść w listopadzie zeszłego roku w centrum Londynu, ale dopiero teraz pojawiły się informacje o zdarzeniu.

Jadącego rowerem dostawcę firmy Deliveroo zaatakowało czterech napastników. W tym samym czasie nieopodal taksówką przejeżdżał znany z roli serialowego Sherlocka Holmesa aktor, Benedict Cumberbatch.

Bohaterska interwencja

Thor i Iron Man idą na obiad. Aktorzy "Avengers: Wojna bez granic" mówią o kulisach - Było nam tak... czytaj dalej » - Wiozłem Benedicta i jego żonę (Sophie Hunter - red.) do klubu, ale z początku nie wiedziałem, że to on - opowiadał w rozmowie z brytyjskim dziennikiem "The Sun” kierowca Ubera, Manuel Dias. - Mój pasażer wyskoczył (z pojazdu), podbiegł i odepchnął mężczyzn. Odwrócili się do niego i wtedy, sytuacja zrobiła się niebezpieczna, więc wkroczyłem do akcji - relacjonował taksówkarz.



Jak wspominał, napastnicy próbowali uderzyć aktora, jednak ten zdołał się obronić i odepchnąć ich.



- Wtedy zorientowałem się, że to Benedict i zrobiło się trochę surrealistycznie. Oto Sherlock Holmes walczył z czterema napastnikami tuż przy Baker Street - wspominał kierowca. - Wydaje mi się, że wtedy oni (napastnicy - red.) też go rozpoznali i uciekli - dodał.



Mężczyzna stwierdził, że aktor był "odważny” i "zdawał się wiedzieć, co robi”. Jak pisze brytyjska prasa, sam Cumberbatch, przyznał później, że "zrobił to, co musiał”. Co ciekawe, do zdarzenia miało dojść niedaleko ulicy Baker Street, na której - w powieści Arthura Conan Doyla - mieszkał słynny detektyw.



W sobotę firma dostawcza podziękowała odtwórcy roli Dr. Strange’a z serii filmów Marvel.



Thank you Benedict Cumberbatch for your brave actions. Deliveroo riders are heroes - their safety is our priority and any violence against them is totally unacceptable. So on behalf of everyone at deliveroo: thank you. pic.twitter.com/NGCkQB3z7J — Deliveroo (@Deliveroo) 2 czerwca 2018



Jak poinformowała londyńska policja, w sprawie nikogo nie aresztowano, a zaatakowany rowerzysta nie wymagał hospitalizacji.