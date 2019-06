Szantażowana aktorka publikuje swe nagie zdjęcia. "Zasnę spokojniej, odzyskałam władzę"

Aktorka Bella Thorne opublikowała w sieci swoje nagie zdjęcia. Twierdzi, że zrobiła to, bo haker zagroził, że ujawni te fotografie. "To moja decyzja. Teraz już nie możesz nic mi zabrać" - napisała pod adresem domniemanego szantażysty.

"Przez ostatnie 24 godziny grożono mi, wykorzystując moje nagie zdjęcia" - napisała na Twitterze 21-letnia aktorka, modelka i wokalistka Bella Thorne. Opublikowała także zrzuty ekranowe, dokumentujące wymianę wiadomości tekstowych z człowiekiem, który miał utrzymywać, że posiada jej nagie zdjęcia i filmy.

"Czuję się obrzydliwie. Czuję się obserwowana. Czuję, że ktoś odebrał mi coś, co chciałam pokazać tylko jednej, wyjątkowej osobie" - dodała.

Madonna wyznaje: ostrzegano mnie przed Weinsteinem, przekroczył granice Madonna... czytaj dalej » Thorne podkreśliła, że publikuje zdjęcia, bo "to jej własna decyzja". "Teraz już nic nie możesz mi zabrać" - napisała pod adresem hakera.

"Dzisiaj zasnę spokojniej, wiedząc, że odzyskałam władzę" - podkreśliła. "Nie możesz i nigdy nie będziesz kontrolować mojego życia" - dodała.

Nagie zdjęcia aktorek celem hakerów

Prywatność aktorek i innych celebrytek niejednokrotnie bywa naruszana przez hakerów. Kilka lat temu ofiarami takich działań padły między innymi Jennifer Lawrence, Aubrey Plaza i Kate Upton. Ich nagie zdjęcia zostały wykradzione i opublikowane w sieci.

"Tylko dlatego, że jestem osobą publiczną, że jestem aktorką, nie znaczy, że się o to prosiłam" - tłumaczyła Lawerence w rozmowie z magazynem "Vanity Fair". "To moje ciało i to powinien być mój wybór. Fakt, że to nie jest mój wybór, jest obrzydliwy" - dodała.

Bella Thorne, gwiazda Disneya

Bella Thorne, na ekranie pojawiająca się od szóstego roku życia, sławę zdobyła jako gwiazda filmów z wytwórni Disneya. Szczególną popularność przyniosła jej rola w serialu młodzieżowym "Taniec rządzi" ("Shake It Up"). Jest uważana za gwiazdę sieci, w serwisie Instagram obserwuje ją niemal 20 milionów osób.

Rok temu Thorne ujawniła, że jako dziecko była molestowana.