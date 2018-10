Chiński szpieg wydany Amerykanom. Oskarżony o kradzież tajemnic

Aresztowany w Belgii chiński szpieg został wydany Stanom Zjednoczonym. Oskarżono go o próbę kradzieży tajemnic przemysłowych amerykańskich firm branży lotniczej i astronautycznej - podał w środę departament sprawiedliwości USA, informując o przeprowadzeniu procedury ekstradycji.

Agent chińskiego wywiadu Yanjun Xu, podający się również za Qu Hui i Zhanga Hui, został aresztowany w Belgii 1 kwietnia tego roku. Jego ekstradycji do USA dokonano we wtorek.

Zgodnie z oświadczeniem ministerstwa postawiono mu zarzut "próby szpiegostwa gospodarczego".

"Rozwój Chin kosztem Ameryki"

Jak podkreślił asystent prokuratora generalnego z wydziału bezpieczeństwa narodowego John C. Demers, przypadek Yanjuna "nie jest odosobniony, to część całościowej polityki gospodarczej, [która polega na - przyp. red.] rozwoju Chin kosztem Ameryki".

- Nie możemy tolerować, by jakiś kraj kradł nasz arsenał i owoce, jakie daje nasz potencjał umysłowy - dodał.

Zgodnie z aktem oskarżenia celem działalności Yanjuna mniej więcej od grudnia 2013 roku do jego aresztowania były firmy w USA i za granicą, które uznawane są za liderzy w swoim sektorze. Agent nawiązywał kontakt z ekspertami i namawiał ich do podróży do Chin, oferował zwrot kosztów i wynagrodzenie, a jako cel wizyty podawał wystąpienie na uczelni.

Największe zagrożenie dla USA

W lipcu FBI poinformowało, że z punktu widzenia służb kontrwywiadowczych Chiny stanowią największe i różnorodne zagrożenie dla USA. Śledztwa prowadzone przez FBI w sprawie szpiegostwa przemysłowego we wszystkich 50 stanach kraju wskazują na udział Państwa Środka, a skala tych działań jest znaczna.

Również Wywiad Narodowy USA ostrzegał przed coraz bardziej agresywną postawą Chin, a przede wszystkim podejmowanymi przez Pekin próbami kradzieży tajemnic firmowych i wyników badań naukowych.