Nastolatkowie mieli się bić o dziewczynę. Młodszy wziął siekierę

Groził bronią ekspedientce, przegonił go przechodzień

Foto: Shutterstock Video: TVN 24

15.03. | Napastnik w kominiarce trzymając w ręku pistolet napadł na jeden z rybnickich sklepów i zażądał od ekspedientki wydania pieniędzy. - Dzięki reakcji przechodnia, sprawca uciekł ze sklepu bez łupu. Chwilę po tym policjanci zauważyli podejrzanego i zatrzymali go po pościgu - informuje Dariusz Jaroszewski z Komendy Miejskiej Policji w Rybniku. 19-latek usłyszał już zarzut usiłowania rozboju, za co grozi mu kara do 12 lat więzienia.

