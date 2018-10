Alexander Ben-Zvi ma zostać ambasadorem Izraela w Polsce

Nowy ambasadorem Izraela w Polsce będzie Alexander Ben-Zvi - poinformował we wtorek ambasador Polski w Izraelu Marek Magierowski i izraelskie media. Na czele misji dyplomatycznej w Warszawie ma stanąć latem przyszłego roku.

"Alexander Ben-Zvi, zastępca dyrektora generalnego w izraelskim MSZ, został mianowany nowym ambasadorem Izraela w Polsce" - napisał na Twitterze ambasador Polski w Izraelu Marek Magierowski.

"Gratulacje i powodzenia" - dodał, informując także o decyzji co do obsady placówki w Madrycie.



Alexander Ben-Zvi, Deputy Director General at @IsraelMFA, has been appointed new #Israel Ambassador to #Poland . And a good friend of mine, Rodica Radian-Gordon, will soon start her mission in Madrid. Congratulations, Powodzenia & Suerte :-)



Nominacja ambasadora musi być zaakceptowana przez rząd

Azari: wracamy do normalnych, dobrych, przyjacielskich stosunków Od początku... czytaj dalej » Nominacja Ben-Zviego jest jedną z dziewięciu, które we wtorek ogłosiły władze Izraela. Nowi ambasadorowie obejmą placówki m.in w Brukseli, Kairze, Dublinie, Sofii i Bratysławie.

"Nominacje muszą być teraz zaakceptowane finalnie przez rząd. Oczekuje się, że nowi ambasadorowie obejmą stanowiska kolejnego lata" - pisze portal dziennika "The Jerusalem Post".

Ben-Zvi przewodził w październiku izraelskiej delegacji, która odwiedziła Rosję. Według rosyjskiego MSZ, strony rozmawiały m.in. o kontroli zbrojeń, relacjach między Rosją i USA oraz polityce na Bliskim Wschodzie.

Obecnie ambasadorem Izraela w Polsce jest Anna Azari.