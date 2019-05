"Tak wygląda prawdziwa kobieta". Amerykańska gwiazda bez retuszu





Bebe Rexha, amerykańska piosenkarka, autorka i współautorka piosenek dla Rihanny, Eminema i Seleny Gomez, opublikowała na Instagramie zdjęcie, którym wyraża swój sprzeciw wobec retuszowania fotografii w social mediach. Post w ciągu doby polubiło ponad milion osób.

"Prawdopodobnie powinnam dokonać retuszu, by mój brzuch wydawał się płaski. Powinnam zrobić to samo z nogami, by zdawały się szczuplejsze. Powinnam sprawić, bym wyglądała na wyższą" - pisze Rexha pod swoim zdjęciem z wakacji, na którym pozuje w stroju bikini.

"Nie zrobiłam tego. Oto jak wygląda prawdziwa kobieta bez retuszu" – dodaje.

Wyświetl ten post na Instagramie. I probably should of photoshopped my stomach and made it look flat. I probably should of photoshopped my legs to make them look thinner. I probably should of made myself look taller and Smoothed my legs. But I didn’t. Society can really fuck with you. Here is what a real woman looks like on Instagram without photoshop. Post udostępniony przez Bebe Rexha (@beberexha) Maj 17, 2019 o 12:53 PDT

"Nigdy się nie zmieniaj"

Post w ciągu doby zyskał ponad milion polubień, a pod nim pojawiły się tysiące komentarzy:

"Nie potrzebujesz retuszu! Bebe, jesteś wspaniała. Nigdy się nie zmieniaj"; "Piękno to nie retusz, piękno nie jest chude, piękno akceptuje siebie, za to, kim się jest"; "Świetnie, że jesteś dumna z tego, jak wyglądasz. To wszystko, co naprawdę się liczy".

"Jesteśmy piękne w każdym rozmiarze"

To nie pierwszy raz, kiedy Rexha kontestuje modę na szczupłą sylwetkę.

Pod koniec stycznia artystka w ostrych słowach skrytykowała branżę modową po tym, jak kolejni projektanci odmówili ubrania jej na galę rozdania nagród Grammy. Bebe – według nich – jest za gruba.

Piosenkarka opublikowała wówczas w social mediach emocjonalne nagranie, w którym zaistniałą sytuację nazwała szaleństwem.

W notce pod filmikiem Rexha stwierdziła:

"Jeśli nie lubicie mojego stylu, mody lub muzyki, to jedno. Ale nie mówcie, że nie możecie ubrać kogoś, kto nie jest w rozmiarze modelki. Dawajcie kobietom siłę do kochania swoich ciał, a nie sprawiajcie, że dziewczęta i kobiety czują się gorsze ze względu na swój rozmiar. Jesteśmy piękne w każdym rozmiarze! Małym czy dużym".

Wyświetl ten post na Instagramie. Im sorry, I had to get this off my chest. If you don’t like my fashion style or my music that’s one thing. But don’t say you can’t dress someone that isn’t a runway size. Empower women to love their bodies instead of making girls and women feel less then by their size. We are beautiful any size! Small or large! Anddddd My size 8 ass is still going to the Grammys. #LOVEYOURBODY Post udostępniony przez Bebe Rexha (@beberexha) Sty 21, 2019 o 9:44 PST

"Już się nie wstydzę"

Bebe Rexha szczerze mówi nie tylko o kobiecym wyglądzie.

W kwietniu piosenkarka, za pośrednictwem Twittera, poinformowała fanów, że cierpi na poważne schorzenie psychiczne.

"Choruję na dwubiegunówkę i już się nie wstydzę" – pisze w notce na Twitterze.

I’m bipolar and I’m not ashamed anymore. That is all. (Crying my eyes out.) — Bebe Rexha (@BebeRexha) 15 kwietnia 2019 W kolejnym wpisie Rexha szerzej opisuje zmagania z przypadłością.

"Najdłużej nie rozumiałam, dlaczego czuję się tak źle. Dlaczego miałam doły, które sprawiały, że nie chciałam wychodzić z domu i spędzać czas w pobliżu ludzi. Nie wiedziałam, dlaczego czułam się tak słabo. I dlaczego potem czułam wzloty, które nie pozwalały mi spać, przestać pracować i tworzyć muzykę".

"Teraz już wiem dlaczego" - podsumowuje.

For the longest time, I didn’t understand why I felt so sick. Why I felt lows that made me not want to leave my house or be around people and why I felt highs that wouldn’t let me sleep, wouldn’t let me stop working or creating music. Now I know why. — Bebe Rexha (@BebeRexha) 15 kwietnia 2019

Wreszcie, zaapelowała do fanów:

"Nie chcę od was współczucia. Chcę tylko, byście mnie zaakceptowali. To wszystko. Kocham was".

I don’t want you to feel sorry for me. I just want you to accept me. That’s all. Love you. — Bebe Rexha (@BebeRexha) April 15, 2019





