Jarosław Kaczyński wystosuje do członków PiS list w sprawie piątkowego głosowania w Senacie - zapowiedziała rzeczniczka partii i wicemarszałek Sejmu Beata Mazurek. Senat nie zgodził się na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie Stanisława Koguta. - Jestem rozczarowany tą decyzją - napisał na Twitterze marszałek Senatu Stanisław Karczewski.

Senat nie zgodził się w piątek na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie senatora Stanisława Koguta, o co wnioskowała do izby prokuratura. Za wyrażeniem zgody głosowało 32 senatorów, przeciw było 37, a 19 wstrzymało się od głosu. Do wyrażenia zgody na wniosek śledczych było potrzebnych 51 głosów.

Po głosowaniu senator Kogut powiedział jedynie, że w stosownym czasie wyda oświadczenie.

Kierownictwo PiS "bardzo krytycznie" o decyzji Senatu

"Kierownictwo PiS bardzo krytycznie ocenia decyzję Senatu ws. senatora Koguta. Prezes PiS wystosuje list do członków partii w tej sprawie" - zapowiedziała rzecznik PiS Beata Mazurek niedługo po głosowaniu.





Wicemarszałek Senatu z PiS Adam Bielan napisał z kolei: "To gorzej niż zbrodnia – to błąd".





"Głosowałem za. (...) Jestem rozczarowany"

"Głosowałem za wyrażeniem zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie senatora Stanisława Koguta. Jestem rozczarowany decyzją Senatu. Powtarzam - wszyscy jesteśmy równi wobec prawa!" - podkreślił marszałek Senatu Stanisław Karczewski.





"To decyzja zła"

- Byłem przekonany, że dojdzie do uchwalenia takiej uchwały, która pozwoli na zatrzymanie i aresztowanie pana senatora. Tak jak mówiliśmy, mówimy i zawsze będziemy mówić: wszyscy powinni być równi wobec prawa, również pan senator Stanisław Kogut, który był senatorem Prawa i Sprawiedliwości, powinien być równy wobec prawa - mówił Karczewski dziennikarzom po wyjściu z sali Senatu.

Zaznaczył, że jeszcze przed głosowaniem spotkał się z senatorami PiS i przekonywał ich do zajęcia takiego właśnie stanowiska.

- To decyzja zła, decyzja przykra dla mnie osobiście, ponieważ próbowałem, nie będę ukrywał, namawiać senatorów do tego, abyśmy wydali taką opinię, która pokazałaby, że wszyscy są równi wobec prawa - dodał marszałek Senatu.

Karczewski zwrócił uwagę, że przesądziła decyzja 19 senatorów, którzy wstrzymali się od głosu, bo tylu właśnie głosów zabrakło do wyrażenia przez Senat zgody na wniosek prokuratury.

"Zgodnie z sumieniem i ustaleniami klubowymi"

Bogdan Klich z Platformy Obywatelskiej powiedział, że senatorowie PO głosowali "zgodnie z sumieniem i ustaleniami klubowymi".

- To jest bardzo trudna sprawa, ale to PiS podjął decyzję, to PiS rozstrzygnął, że senator Kogut nie będzie ani zatrzymany, ani aresztowany. Cały paradoks polega na tym, że PiS-owska prokuratura, która działa na zamówienie polityczne oskarżyła senatora Koguta, a PiS na sali senackiej go obronił. Nie bardzo rozumiem tę sprzeczność - mówił Klich dziennikarzom.

Marek Borowski, który jest senatorem niezrzeszonym powiedział, że Kogut "miał różnego rodzaju problemy wewnętrzne w partii".

- Ostro spierał się z różnymi politykami wewnątrz, na swoim terenie stawał okoniem. Czy to spowodowało tego typu działania, nie umiem powiedzieć - skomentował Borowski.

"Prezes był, (...) poprosił, rekomendował"

Przed głosowaniem wicemarszałek Senatu Adam Bielan był pytany przez dziennikarzy, czy podczas czwartkowego posiedzenia klubu senackiego PiS prezes Jarosław Kaczyński rekomendował, żeby senatorowie poparli wniosek prokuratury.

- Pan prezes był na posiedzeniu klubu senackiego i nas o to poprosił, rekomendował - oświadczył wicemarszałek. Dopytywany, czy senatorowie zostali przekonani przez prezesa PiS wicemarszałek odpowiedział, że "trzeba pytać innych kolegów".

Pytany, czy prezes przekonał jego dodał, że "był już przekonany jeszcze przed wizytą pana prezesa".

Kaczyński: nie ma żadnych przywilejów

W czwartek po posiedzeniu senackiego klubu PiS Jarosław Kaczyński był pytany przez dziennikarzy, jaka jest jego rekomendacja w sprawie senatora Koguta.

- Myśmy zawsze mówili, że nie ma żadnych przywilejów i to jest wszystko - odpowiedział.

Akcja CBA

W grudniu CBA zatrzymało pięć osób podejrzewanych o korupcję, w tym między innymi syna senatora Koguta - Grzegorza, który jest wiceprezesem zarządu małopolskiej Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym. Prezesem tej fundacji jest senator Kogut.

Prokuratura chce postawić zarzuty również senatorowi Kogutowi, który już sam zrzekł się immunitetu chroniącego parlamentarzystę. Kogut został przez PiS zawieszony w prawach członka partii.