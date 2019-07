Kierowca Beaty Kempy w Brukseli "zaatakowany przez trzech mężczyzn"

Video: tvn24

Kempa: nie wyobrażam, żebyśmy byli zagrożeni na ulicach

24.10 | Jeżeli weźmiemy pod uwagę to, co dzieje się na terenie wielu krajów, które przyjęły imigrantów ekonomicznych, to jest tak straszne, że ja sobie nie wyobrażam, żebym ja, czy nasze dzieci były zagrożone na ulicach - mówiła w "Kropce nad i" w TVN24 minister do spraw pomocy humanitarnej Beata Kempa. Pytana kilkakrotnie co sądzi o spocie Prawa i Sprawiedliwości dotyczącym uchodźców, nie odpowiadała na pytanie.

