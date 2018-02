Tydzień temu sprawiła chyba największą sensację igrzysk, wygrywając alpejski supergigant, a teraz ma to, po co do Pjongczangu tak naprawdę przyjechała. Ester Ledecka mistrzynią olimpijską w snowboardowym slalomie gigancie równoległym. Czeszka stała się tym samym pierwszą w historii sportsmenką, która na zimowych igrzyskach zdobyła złote medale w dwóch dyscyplinach. zobacz więcej »