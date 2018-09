Gniew kieruje się przeciwko sąsiadowi. Irański konsulat spalony

Iraccy demonstranci wdarli się do budynków irańskiego konsulatu w Basrze, splądrowali jego wnętrza, a potem spalili. To najnowsza odsłona protestów na południu Iraku przeciwko fatalnemu stanowi gospodarki kraju a także przeciwko wpływom Teheranu w Bagdadzie. W nocy z czwartku na piątek nieznani sprawcy dokonali ostrzału rakietowego tzw. Zielonej Strefy w Bagdadzie, w której znajduje się większość urzędów i ambasad.

Od 10 lipca na południu kraju dochodzi do protestów miejscowej ludności przeciwko długoletnim zaniedbaniom, w tym rozpadającej się infrastrukturze, przerwom w dostawach prądu, a także przeciwko korupcji w regionie, gdzie wydobywa się znaczną część irackiej ropy naftowej. Mieszkańcy ponad 2-milionowej Basry mówią, że woda w miejskich wodociągach została skażona solą, która osłabia ludzi, zwłaszcza w upalnych miesiącach. Po wypiciu tej wody do lokalnych szpitali trafiły setki osób.

Na to nakłada się gra polityczna wewnątrz Iraku i gniew wobec dużych wpływu Teheranu na politykę iracką. Już w czwartek celem ataków stały się biura szyickich milicji oraz proirańskich partii w Basrze. Wtedy siłom bezpieczeństwa udało się ochronić konsulat, teraz ta sztuka się nie powiodła.

Basra protestuje przeciw korupcji i bezprawiu

Rakiety w Bagdadzie

Przemoc dotyka nie tylko południa kraju. Nieznani sprawcy dokonali w nocy z czwartku na piątek ostrzału rakietowego tzw. Zielonej Strefy w Bagdadzie, w której znajduje się większość urzędów i ambasad. Trzy rakiety spadły w okolicach ambasady USA, wywołując pożar, ale nie powodując poważnych zniszczeń.



Do ataku doszło w piątek tuż po północy czasu lokalnego (w czwartek po 23.00 czasu polskiego). Rakiety zostały odpalone z bagdadzkiej dzielnicy Zijuna. Zgodnie z oświadczeniem irackiej armii trafiły one w opuszczony budynek, nie powodując żadnych fizycznych zniszczeń ani ofiar. Był to pierwszy od wielu lat przypadek celnego ataku na bagdadzką Zieloną Strefę.

Szyickie Oddziały Mobilizacji Ludowej (PMU) znajdują się również w coraz większym konflikcie z premierem Iraku Hajdarem Dżawadem al-Abadim, w związku z procesem tworzenia nowego rządu. Abadi jest popierany przez USA, co powoduje niezadowolenie proirańskich ugrupowań takich jak blok al-Fatah Hadiego al-Ameriego i Państwo Prawa byłego premiera Nuriego al-Malikiego. Abadi, który stoi na czele największej milicji PMU tj. Organizacji Badr ostrzegał USA, że w ciągu 2 miesięcy obali każdy proamerykański rząd.