Na strychu znalazła dwa granaty, wyniosła je szuflą. "Myślała, że to orzechy"

8.10| Granaty, które w czasie sprzątania stychu znalazła 74 – latka mają zasięg rażenia od 200 do 400 metrów. Nieświadoma zagrożenia seniorka wyniosła je na podwórze używając szufli, bo myślała, że to orzechy. Sąsiedzi rozpoznali znalezisko i kazali kobiecie wezwać policję. Granaty zostaną niebawem podjęte przez saperów z Braniewa.

74-latka podczas sprzątania strychu znalazła dwa niewielkie przedmioty. - Nieświadoma zagrożenia seniorka wyniosła je na podwórze używając szufli, bo myślała, że to orzechy - opowiada mł. asp. Marta Kabelis z Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach. Okazało się jednak, że to granaty o zasięgu rażenia do 400 metrów.