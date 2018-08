Wy pytacie, wiceminister odpowiada. Co trzeba wiedzieć o programie 300 plus





Bartosz Marczuk, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej odpowiadał w piątek na Wasze pytania dotyczące programu wsparcia uczniów 300 plus. Apelował też do rodziców o składanie wniosków. - To jest bardzo proste i trwa trzy minuty. Zachęcam, żeby zrobić to online, naprawdę banalna sprawa - podkreślał w programie "Wstajesz i wiesz" w TVN24.

Pytania do wiceministra Bartosza Marczuka przesyłaliście na Kontakt24. Oto wybrane z nich:

"Czy 300 plus należy się dziecku, które ukończyło liceum i idzie na studia? Ma 18 lat".

- Świadczenie nie należy się dzieciom, które zaczynają szkołę wyższą - wyjaśnił Marczuk.

- Świadczenie nie należy się dzieciom, które zaczynają szkołę wyższą - wyjaśnił Marczuk.

Tłumaczył, że "generalna zasada jest taka, że świadczenie otrzymują dzieci od 7 do 20 lat". - Od tej zasady są dwa wyjątki. Jeden jest wtedy, gdy dziecko sześcioletnie idzie do pierwszej klasy podstawówki. Drugi, jeśli dziecko jest niepełnosprawne. Wtedy otrzymuje świadczenie do 24 roku życia, pod warunkiem, że uczy się w szkole, a nie w szkole wyższej - wskazywał wiceminister.

"Czy 300 plus przysługuje na dziecko, które uczy się za granicą, ma 10 lat, a jego rodzic mieszka w Polsce? We wniosku jest możliwość wpisania adresu szkoły zagranicznej wraz z zagranicznym kodem".

- Tak - odpowiedział Marczuk. - Wymogiem jest to, żeby rodzice mieszkali w Polsce. Jeśli dziecko uczy się za granicą, jest możliwe wpisanie zagranicznej szkoły - dodał.

"Dlaczego w przypadku 300 plus rodzice zdrowych dzieci będą wiedzieli, jak wydać te pieniądze, a rodzice osób niepełnosprawnych już nie? Nie mogą dostać takiej pomocy finansowej, bo mogliby wydać pieniądze na inne cele?".

- Nie rozumiem tego pytania. 300 plus jest świadczeniem horyzontalnym, które należy się wszystkim uczniom. Jest wypłacane jednakowo z preferencją dla dzieci niepełnosprawnych. One są traktowane w sposób szczególny, otrzymują wsparcie do 24 roku życia - podkreślił

"Nie dziwię się, że milion osób nie złożyło wniosku, bo niektórzy rezygnują na starcie. 300 plus nie jest przeznaczone dla samotnych rodziców, bo tu jak zwykle zaczynają się schody. Stos dokumentów i weryfikacja. Zastanawiam się, dlaczego we wnioskach jest tyle danych, skoro system i tak nie potrafi zweryfikować czy ktoś jest oszustem czy nie".

Marczuk wskazywał, że "nie ma to w ogóle znaczenia, że ktoś jest samotnym rodzicem". - We wniosku jest tak, że rodzic składa prośbę o wypłatę tego świadczenia na swoje dziecko. Podaje jedynie dane swoje, dziecka i szkoły. Później otrzymuje wypłatę bez względu na to jaka jest jego sytuacja rodzinna - tłumaczył.

"Nie jestem przeciwnikiem pomagania rodzicom i wyrównywania szans dzieci. Mamy program 300 plus na 'wyprawki szkolne', darmowe podręczniki, darmowe obiady w szkołach, darmowy transport. Wobec powyższego, na co ma być przeznaczane 500 plus? Czy rzeczywiście Polska jest tak bogata, aby w całości zdjąć z rodziców koszty wychowywania dziecka?".



- Pieniądze są stąd, że rząd postanowił nie zgadzać się na to, żeby okradały nas mafie VAT-owskie. Będzie blisko 170 miliardów złotych z tego VAT-u w 2018 roku - stwierdził.

Marczuk podkreślał, że świadczenie 300 plus "będzie utrzymane na kolejne lata". - Polityka rodzinna jest polityką inwestycji. Bez dzieci i bez nas wszystkich jesteśmy skazani na dryf albo na to, że nie będziemy się rozwijać - zaznaczył.

"Naprawdę banalna sprawa"

Marczuk wskazywał, że złożenie wniosku o 300 plus "jest bardzo proste i trwa trzy minuty". - Zachęcam, żeby zrobić to online. Ponad połowa wniosków - dokładnie 54,4 procent - wpływa tą drogą. Naprawdę banalna sprawa - podkreślił.

- Jeżeli złożymy wniosek dzisiaj, to mamy gwarancję, że świadczenie otrzymamy do końca września. Jeśli zrobimy to w kolejnych terminach, to gmina ma dwa miesiące na wypłatę. Jeżeli nie zrobimy tego do końca listopada, to świadczenia nie otrzymamy - wyjaśniał Marczuk.

O programie

Wnioski o wypłatę 300 złotych wyprawki szkolnej w ramach programu Dobry start można składać online od 1 lipca przez portal informacyjno-usługowy Emp@tia lub bankowość elektroniczną. Od 1 sierpnia jest to także możliwe drogą tradycyjną - w urzędzie lub pocztą.

Świadczenie z programu Dobry start można łączyć ze świadczeniem wypłacanym z programu 500 plus.

- My dotrzymujemy słowa, pokazujemy naszą wiarygodność i dzisiaj mam przyjemność ogłosić, że nie tylko Dobry start rusza, ale już ruszył. Dowodem na to, jak wyprawka była potrzebna, jak bardzo była oczekiwana, jest to, ile osób zgłosiło się jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego - mówił w czwartek premier Mateusz Morawiecki.

Poinformował, że to ponad 2,5 mln rodzin spośród 3,4 mln uprawnionych.

