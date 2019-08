"Coraz silniejsza wydaje się teza, że KRS została powołana z naruszeniem prawa"

Jest kilka pól spornych, ale to są dobre negocjacje - mówił w "Faktach po Faktach" sekretarz generalny Wiosny Krzysztof Gawkowski, mówiąc o wspólnym starcie lewicy i Platformy do Senatu w nadchodzących wyborach parlamentarnych. - Wszędzie tam, gdzie Platforma uzgodni z nami miejsca, to będziemy współpracować, a tam, gdzie nie uzgodni, to może się zdarzyć, że kandydaci będą się dublowali - mówił z kolei poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego Marek Sawicki. zobacz więcej »