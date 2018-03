Barbra Streisand sklonowała swojego psa. Urodziły się dwa, ale "mają inne osobowości"





Amerykańska piosenkarka i aktorka Barbra Streisand wyznała, że jej dwa psy są klonami nieżyjącej już suczki, Samanthy. Wywołało to poruszenie wśród internautów.

Przy okazji wywiadu oraz sesji zdjęciowej do amerykańskiego tygodnika "Variety", Barbra Streisand wyznała, że jej dwa psy - Miss Violet oraz Miss Scarlett - to klony zdechłej w 2017 roku suczki rasy Coton du Tulear, Samanthy. Przed jej śmiercią udało się uzyskać z pyska i żołądka komórki potrzebne do klonowania.

Barbra Streisand wyjawiła informację podczas sesji zdjęciowej w swoim domu w Malibu. Podpowiedzią miała być jej prośba, by portret z psami nazywał się "Send in the Clones", co można przetłumaczyć jako "przyślij klony".

"Mają inne osobowości" - dodała piosenkarka. "Czekam aż dorosną. Chcę zobaczyć czy mają oczy Samanthy oraz jej powagę" - powiedziała.

.@BarbraStreisand had her beloved dog Samantha cloned: Meet Miss Scarlett and Miss Violet https://t.co/uN0f8Xdf0Qpic.twitter.com/VDw1uzTU0Y — Variety (@Variety) 27 lutego 2018

Internauci komentują

Decyzja o sklonowaniu pupila spotkała się z odpowiedzią internautów.

"Czy ktoś może sklonować mojego psa? Chcę takich z osiem"- napisał internauta.

"Obudziłem się i usłyszałem, że Barbra Streisand sklonowała swojego psa. Rok 2018 będzie szalony" - skomentował kolejny.



can someone clone my dog, i want like 8 more of her — darcie wilder (@333333333433333) 27 lutego 2018





Woke up to the news that Barbra Streisand cloned her dog.

2018 won’t calm down with the wild. — Brian (@BrianAcunis) 27 lutego 2018

PETA zaniepokojona

Swoje zaniepokojenie wyraziła także organizacja przyjaciół zwierząt PETA. Zwróciła uwagę na fakt, że zwierzęta nie powinny być klonowane, gdy wiele czworonogów jest porzucanych lub umiera w schroniskach.

Organizacja podkreśla też, że klonowanie przyczynia się do zwiększenia kryzysu populacyjnego wśród zwierząt, a wiele z nich jest przetrzymywanych i dręczonych po to, by mogły zostać sklonowane.

"Czujemy ból Barbry Streisand po stracie ukochanego zwierzaka, ale chcielibyśmy z nią także omówić problem klonowania zwierząt" - zaznaczają działacze.

We all want our beloved dogs to live forever, but cloning doesn't achieve that-instead, it creates a new & different dog who has only the physical characteristics of the original. — PETA (@peta) 27 lutego 2018

Animals' personalities, quirks, & ”essence” simply cannot be replicated, & considering that millions of wonderful adoptable dogs are languishing in shelters every year or dying in terrifying ways when abandoned, you realize that cloning adds to the animal population crisis. — PETA (@peta) 27 lutego 2018

Because cloning has a high failure rate, many dogs are caged & tormented for every birth that actually occurs-so that's not fair to them, despite the best intentions. We feel Barbra Streisand's grief at losing her beloved dog but would also love to have talked her out of cloning. — PETA (@peta) 27 lutego 2018

Streisand jest obecnie posiadaczką w sumie trzech psów: Miss Violet, Miss Scarlett oraz Miss Fanny. Zdjęcie wszystkich trzech opublikowała 2 stycznia na swoim Instagramie.

Streisand opublikowała na Instagramie zdjęcia swoich psów