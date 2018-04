We wtorek w wieku 92 lat zmarła była pierwsza dama Barbara Bush - poinformował rzecznik rodziny. Była jedyną kobietą, która była świadkiem zaprzysiężenia swego męża, George'a Busha, a potem syna, George'a W. Busha, na prezydentów USA. Zmarła w otoczeniu rodziny.

Wcześniej we wtorek rodzina poinformowała media, że stan zdrowia byłej pierwszej damy pogorszył się na tyle, że zrezygnowała ona z pomocy medycznej i poprosiła, by wysiłki lekarzy skupiły się na tym, by nie odczuwała bólu.

Według mediów, Barbara Bush cierpiała na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc.

Według mediów, Barbara Bush cierpiała na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc.

Rzecznik Jim McGrath poinformował, że 92-letnia Barbara Bush podjęła taką decyzję po serii niedawnych hospitalizacji oraz po skonsultowaniu się z bliskimi i lekarzami.

"Wniosła do Waszyngtonu babciną staroświeckość"

Barbara Bush oraz jej mąż, 41. prezydent Stanów Zjednoczonych George Bush (1989-1993), dali początek jednej z najważniejszych amerykańskich dynastii politycznych. Są rodzicami byłego prezydenta George'a W. Busha (2001-2009) oraz byłego gubernatora Florydy Jeba Busha, który bezskutecznie ubiegał się o nominację Partii Republikańskiej w wyborach prezydenckich w 2016 roku. Oprócz nich mają jeszcze dwóch synów: Neila Mallona (ur. 1954) i Marvina Pierce’a (ur. 1956) oraz córkę Dorothy (ur. 1959).

Powszechnie lubiana za bezpretensjonalność, prostotę i cięty język Barbara Bush cieszyła się o wiele większą popularnością niż jej mąż - pisze agencja Associated Press.

"Wniosła do Waszyngtonu babciną staroświeckość ze swą słynną siwizną i sztucznymi perłami na szyi, jej znakiem markowym" - pisze AP. Ameryka do dziś pamięta jej wystąpienie na konwencji Republikanów w 1988 roku, gdy powiedziała: - Wzrok was nie myli, to, co widzicie, to jestem ja, ale to nie ja się ubiegam o prezydenturę, a George Bush.

W specjalnym oświadczeniu po śmierci Barbary Bush, jej syn, były prezydent George W. Bush, napisał, że "matka była niesamowitą pierwszą damą, która podarowała lekkość, miłość i zamiłowanie do czytelnictwa milionom ludzi". "Do końca zmuszała nas do zachowania czujności, nie przestając pobudzać do śmiechu" - dodał.

Źródło: PAP/EPA/Larry W. Smith Barbara Bush z mężem i synem w 2008 roku

Pierwsza dama

Barbara Bush z domu Pierce urodziła się 8 czerwca 1925 roku w Nowym Jorku. Była trzecim z czworga dzieci właściciela wydawnictwa McCall Corporation, Marvina Pierce'a i Pauline Robinson. Jej dalekim przodkiem był prezydent Franklin Pierce. Od 1931 roku uczęszczała do szkoły Milton School w Rye. Następnie studiowała w Smith College, ale studia przerwała, gdy 2 września 1944 roku Japończycy zestrzelili samolot George'a Busha.

Swojego przyszłego męża poznała niedługo wcześniej - w grudniu 1941 roku na zabawie w Rye. Ślub wzięli w styczniu 1945 roku, gdy Bush dostał przepustkę z frontu. Po zakończeniu II wojny Bushowie zamieszkali najpierw w New Haven, następnie przenieśli się do Teksasu.

Barbara zajmowała się domem, wspierając męża w karierze politycznej. W 1966, gdy George został członkiem Izby Reprezentantów, oboje przenieśli się do Waszyngtonu.

Źródło: PAP/EPA/Larry W. Smith Barbara Bush miała 92 lata (zdjęcie z 2012 roku)

W 1980 roku George Bush został nominowany na wiceprezydenta USA przy Ronaldzie Reaganie, co oznaczało powrót do polityki i na salony po dobrowolnym wycofaniu się Busha z życia publicznego za prezydentury Cartera.

W 1988 roku George Bush wygrał wybory prezydenckie, a Barbara Bush stała się pierwszą damą Ameryki.

Podobnie jak większość jej poprzedniczek angażowała się w działalność charytatywną. Utworzyła fundację Barbara Bush Foundation for Family Literacy, która zajmuje się walką z wtórnym analfabetyzmem. Działała także w organizacjach zajmujących się walką z białaczką; jej córka zmarłą z powodu tej choroby.

Po przegranych wyborach w 1992 roku Bushowie zamieszkali w Houston, gdzie była pierwsza dama włączyła się ponownie w walkę z analfabetyzmem i niskim poziomem czytelnictwa w tym stanie.

Źródło: PAP/EPA/RALPH LAUER Pierwsze damy (od lewej): Michelle Obama, Laura Bush, Hillary Clinton, Barbara Bush i Rosalynn Carter (zdjęcie z 2013 roku)

W 1989 roku zdiagnozowano u niej chorobę Gravesa-Basedowa. Od tego czasu doświadczała licznych problemów zdrowotnych.

Obecna hospitalizacja okazała się ostatnią.

Były prezydent George Bush ma 93 lata.