"Proszę młodszych o zakrycie uszu". Obama zdradza, dlaczego wyrzucono go z Disneylandu

Video: 2018 Cable News Network All Right Reserved

Obama o wizycie w Disneylandzie. "Stała się straszna sytuacja"

09.09 | Były Prezydent Stanów Zjednoczonych przyznał się, że kiedy był na studiach doszło do "strasznej sytuacji" kiedy razem ze znajomymi palił na jednej z kolejek i został przyłapany przez ochroniarzy. - Za młodu byłem w Disneylandzie dwa razy. Za pierwszym razem miałem 11 lat i uwierzcie mi - nie ma lepszego wieku na to żeby po raz pierwszy pojechać do Disneylandu - mówił. - Za drugim razem pojechałem kiedy byłem na studiach. I razem ze znajomymi poszliśmy do parku po koncercie. I trochę wstyd się do tego przyznać, więc bardzo proszę młodszych o zakrycie uszu, ale kilkoro z nas paliło. Spokojnie, paliliśmy papierosy. I stała się straszna rzecz - nagle zobaczyliśmy dwóch bardzo rosłych ochroniarzy, którzy poprosili nas o opuszczenie Disneylandu - wspominał. - Tak, to prawdziwa historia. Zostałem wyrzucony z Magicznego Królestwa - dodał na koniec, czym wywołał entuzjastyczną reakcję widzów.

»