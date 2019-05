Zlokalizowali zaginiony kuter. "Wydobyliśmy ciało jednego rybaka"

Video: tvn24

Prokuratura nadzoruje postępowanie w związku z zaginięciem...

16.05| Prokuratura Rejonowa w Gryficach wszczęła postępowanie w związku z zatonięciem we wtorek kutra na Bałtyku. - Postępowanie to jest prowadzone w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa spowodowania wypadku w ruchu wodnym ze skutkiem śmiertelnym- mówi Joanna Biranowska-Sochalska, Prokuratura Okręgowa w Szczecinie. Grozi za to do ośmiu lat więzienia.

