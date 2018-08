Pięściami po głowie, potem na chodnik. Brutalne zachowanie policji w Baltimore





»

W sobotę w amerykańskim Baltimore doszło do brutalnego pobicia mężczyzny przez policjanta. Nagranie ukazujące to zdarzenie obiegło media społecznościowe. W poniedziałek na profilu policji na Facebooku poinformowano, że funkcjonariusz się zwolnił, a komisarz przyjął jego rezygnację. Oprócz tego zostanie wszczęte dochodzenie w tej sprawie.

Na nagraniu z 11 sierpnia widać jak policjant zaczyna bić mężczyznę po głowie, a następnie przypiera go do chodnika. Atak próbował przerwać drugi z funkcjonariuszy, który był na miejscu.

Według policji mężczyzna nie chciał pokazać dowodu osobistego i chwilę potem doszło do pobicia.

TW: Police Violence



This is a video of the @BaltimorePolice reported to be from earlier today.



And this is why folks don’t have any faith in the police. @MayorPugh50, what’s your response to this? What is happening with the consent decree? pic.twitter.com/yABsCZDEmq — deray (@deray) 11 sierpnia 2018

"Nie toleruję"

Tego samego dnia Gary Tuggle, tymczasowy komisarz policji w Baltimore wydał oświadczenie, w którym wyraził swój "niepokój" zaistniałą sytuacją.

Poinformował także, że policjant został zawieszony oraz że zostaną podjęte czynności wyjaśniające całe zdarzenie, m.in. analiza nagrań z kamer umieszczonych na uniformach policjantów.

Statement from Interim @BaltimorePolice Commissioner Gary Tuggle on the viral video circulating online. https://t.co/3feuv9gU7E. pic.twitter.com/FJNlL8lzNj — T.J. Smith (@TJSmithMedia) 11 sierpnia 2018

W oświadczeniu na Facebooku policja wyjaśniła zajście. Policjanci podeszli do mężczyzn, z których jeden był im wcześniej znany. Do konfliktu doszło, gdy mężczyzna odmówił pokazania dowodu tożsamości. Na nagraniu słychać, że krzyknął na policjanta, a ten zaczął bić mężczyznę.

Jak wynika z oświadczenia, mężczyznę aresztowano, a następnie opatrzono rany. Potem go wypuszczono bez stawiania mu zarzutów.

"Nie toleruję zachowania, które zobaczyłem dziś na tym nagraniu. Policjanci mają odpowiedzialność oraz obowiązek kontrolowania swoich emocji w stresujących sytuacjach" - oświadczył tymczasowy komisarz policji.

Po zawieszeniu w pracy, funkcjonariusz złożył rezygnację, która została przyjęta przez przełożonych. Pracował w policji przez rok.

UPDATE:

The officer involved in yesterday’s incident is no longer with the BPD. Interim Commissioner Tuggle has accepted his resignation. The second officer remains on administrative duties. This remains an active criminal investigation. — Baltimore Police (@BaltimorePolice) 13 sierpnia 2018