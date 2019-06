20 myśliwców z dziewięciu państw. Ćwiczenia na litewskim niebie

Foto: NATO CC BY-NC-ND 2.0 Video: Katarzyna Sławińska / Fakty o Świecie TVN24 BiS

Nowoczesne i innowacyjne. Czy myśliwce F-35 trafią do Polski?

To jeden z najnowocześniejszych i najbardziej innowacyjnych myśliwców na świecie. Koszt jednej takiej maszyny waha się od około 90 do ponad 150 milionów dolarów. Mariusz Błaszczak zapewnia jednak, by chce, żeby postsowiecki sprzęt w Polsce został zastąpiony przez ten najnowocześniejszy. Producent zapowiadał, że myśliwce F-35 mogłyby być dostarczone do Polski i osiągnąć wstępną gotowość najwcześniej za pięć lat. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

